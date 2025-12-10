El colaborador del debate de 'La isla de las tentaciones 9' ha sido muy crítico con la actitud de Claudia en su reencuentro con Gilbert

Infidelidad física o emocional, qué duele más según los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9': "Un beso no es nada"

Compartir







Claudia Chacón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 9’ por las infidelidades que ha cometido en ‘Villa Playa’ junto a su soltero favorito, Gerard. Desde su primer beso en el jacuzzi hasta los posteriores edredonings, Claudia ha dado rienda suelta a su pasión causando la desesperación de Gilbert que llegó a ‘Villa Playa’ huyendo de su hoguera tras ver algunas imágenes de la que es hasta ahora su pareja.

Saltarse las normas trajo consecuencias para Gilbert y fue penalizado no pudiendo ver más vídeos de lo que estaba haciendo su novia en la otra villa, quienes sí pudieron ver estas imágenes fueron sus compañeros que, dada la gravedad del asunto, tomaron la decisión de que ambos se vieran en una hoguera de confrontación.

El tenso reencuentro entre Gilbert y Claudia también estuvo cargado de emoción, sentimientos a flor de piel, reproches y muchas explicaciones: “Lo he sentido así, ¿a ti te ha hecho falta ver un beso para despertar? Todas las veces que te digo cómo me siento no haces nada”, eran las palabras que decía la participante a su pareja. Finalmente, y tras aclarar todas sus dudas, la pareja ha decidido continuar con su experiencia para demostrarse mutuamente que están hechos el uno para el otro.

La reflexión de Suso Álvarez sobre la actitud de Claudia con Gilbert en su hoguera de confrontación

Los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9' participan en cada debate para analizar, dar su opinión y preguntar a las parejas por sus diferentes actitudes dentro del reality. Para Suso Álvarez, Claudia era una de sus favoritas porque para él era la que "mejor se lo estaba pasando" y eso hacía que él como "espectador disfrutase mucho". Sin embargo, tras ver su reencuentro con Gilbert, el colaborador ha cambiado un poco de opinión respecto a ella: "La hoguera entre Claudia y Gilbert la viví como una montaña rusa. Yo dije: 'Gilbert, tío, por favor, espabila'. Me encanta cuando caen en la tentación, la verdad que es mi parte favorita. La tentación es lo que mola. Yo no vengo aquí a ver cómo hablan entre ellos y se cuentan sus vidas", señala Suso.

Pero ha querido tener un matiz en su explicación respecto a las infidelidades: "Yo puedo entender el desliz de Claudia, pero cuando caes en la tentación y encima te ríes de tu pareja, creo que ahí hay maldad. Yo creo que Claudia tendría que haber llegado con las espadas abajo y haber pedido perdón, pero es que llegó un momento en esa hoguera que yo pensé que el culpable de todo era Gilbert. O sea, le dio una vuelta y el pobre chaval encima no se defendió bien. Yo creo que le faltó armas en ese combate y lo perdió por completo".

Para Suso la relación entre Claudia y Gilbert está más que acabada por este motivo: "Cuando tu pareja te está diciendo 'venga, espabila, es que me aburres, es que entras en la monotonía y me aburro contigo'. Ya te está diciendo que le falta pasión, más claro, vamos, fue muy explícita".

Dale al play para ver su reflexión al completo.