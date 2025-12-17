Alexia Rivas, tajante sobre Elena y Rodri en 'La isla de las tentaciones 9': “Sigue enamorada de él”

La periodista asegura que Elena no está enamorada de Barranco, además, predice qué ocurrirá cuando la pareja salga del reality, ¡dale play!

La relación de Elena y Rodri continúa generando debate dentro y fuera de 'La isla de las tentaciones 9'. Tras los últimos acontecimientos vividos en Villa Playa y Villa Montaña, Alexia Rivas se ha pronunciado en exclusiva para esta web con claridad sobre el futuro de la pareja y las verdaderas intenciones de Elena.

Para la periodista, la actitud de Elena con Barranco no responde a un enamoramiento real. “Elena en el fondo está enamorada de Rodri”, aseguraba Alexia, apuntando a que su acercamiento al tentador tendría más que ver con el deseo de pasárselo bien y provocar celos en su pareja. “Quiere darle un poco de celos, de paso”, añadía.

La colaboradora también se ha mojado sobre uno de los escenarios más esperados por la audiencia: una posible hoguera de confrontación. En caso de que Rodri finalmente la solicite, Alexia lo tiene claro: Elena acudiría y se marcharía con él. “En los realities todo se magnifica y tú crees que tu novio es lo mejor”, explicaba, recordando que incluso cuando hay terceras personas de por medio, el vínculo previo suele pesar más.

Además, Alexia destacaba un factor clave en esta historia: ambos han cometido errores. “Ella también lo ha hecho mal”, reconocía, señalando que precisamente por eso el perdón sería más fácil. “Cuando los dos la han liado, es más sencillo perdonarse mutuamente”, reflexionaba, dejando entrever que todavía hay opciones de reconciliación.

Las palabras de Alexia Rivas llegan en un momento especialmente delicado para Rodri, que ha vivido uno de los episodios más duros tras ver durante diez minutos imágenes de Elena junto a Barranco, lo que le llevó a romperse emocionalmente y a pedir de rodillas una hoguera de confrontación a Sandra Barneda.

La gran incógnita sigue en el aire: ¿apostará Elena por su historia con Rodri o seguirá dejándose llevar por la tentación? Para Alexia Rivas, el corazón de Elena aún tiene dueño. Dale play y únete al debate.

Andrea Bueno, Lucía Sánchez, Manuel González y Suso Álvarez analizan el comportamiento de Helena y Rodri tras haber caído ambos en la tentación. Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' creen que hay posibilidades para que los dos se perdonen sus infidelidades y decidan irse juntos en la hoguera final, estos son sus argumentos: "Tiene muchísima pinta de momento porque los dos están muy compenetrados a la hora de pararse, frenar, recapacitar y empezar a centrarse en su relación", señalan. Dale play y únete al debate.