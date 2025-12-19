El beso de Almudena y Borja divide a los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9', que se pronuncian sobre uno de los momentos más comentados de la edición, ¡dale play!

Almudena Porras, de 'La isla de las tentaciones 9': cómo consiguió el perdón de Sandra Barneda tras golpearla con un coco

Compartir







El beso de Almudena Porras y Borja Silva en Villa Playa ha sido uno de los momentos más comentados de 'La isla de las tentaciones 9', pero no todos lo han vivido como una historia romántica. Tras la emisión, varios colaboradores de 'El debate de las tentaciones' han reaccionado al gesto de la concursante, y sus opiniones, en exclusiva para esta web, dejan claro que el debate está más abierto que nunca.

La reacción de los colaboradores al beso entre Almudena y Borja

Suso Álvarez fue uno de los más críticos y puso el foco en el relato que rodea a Almudena desde el inicio del programa. El colaborador cuestiona si su comportamiento encaja con la imagen que ella misma ha defendido durante la experiencia y lanza una reflexión que apunta directamente al concepto de “ejemplo de amor” que se ha construido alrededor de su historia. También Manuel González se mostró muy poco complaciente con el beso y ha dejado claro que, para él, hay líneas que no deberían celebrarse, independientemente del orden en el que se crucen. Su discurso va en la línea de equiparar comportamientos dentro de la pareja y rechazar el doble rasero que, según algunos, se está aplicando en esta edición.

Desde una posición mucho más emocional, Andrea Bueno, que además es prima de Darío, reconoce que le alegra ver a Almudena disfrutar del momento, pero admite sentirse decepcionada. Ella misma confiesa que esperaba que la concursante mantuviera el papel que muchos espectadores le habían otorgado y que su decisión ha roto con esa expectativa. La reacción más distendida llega de la mano de Fani Carbajo, que asegura que el beso era cuestión de tiempo y deja caer que la espera se estaba alargando demasiado. En su caso, interpreta el momento como un paso necesario dentro de la experiencia y no como una sorpresa.

Las distintas opiniones surgen en un contexto especialmente delicado: Almudena tomó esta decisión después de ver a Darío besarse con su tentadora y verbalizar su deseo de salir “libre” del programa. Un escenario que explica, aunque no justifica para todos, el giro que ha dado su historia en la isla. Dale play al vídeo y únete al debate.

"Darío es indefendible": los colaboradores analizan los últimos sucesos del novio de Almudena

Alexia Rivas acaba con Darío de 'La isla de las tentaciones 9: "Lo peor es la personalidad que está mostrando"

¿Se está enamorando Darío de su tentadora, Cristina?: "Ha ido a para dejar a Almudena"