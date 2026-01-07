Patricia Fernández 07 ENE 2026 - 00:20h.

Cristina muestra y lanza el anillo que, supuestamente, Darío iba a dar a Almudena para pedirle matrimonio al terminar 'La isla de las tentaciones 9'

El tremendo estallido de Darío al descubrir que Almudena y Borja se han besado en 'La isla de las tentaciones 9': “¿Se ha aguantado a que yo lo haga?”

Compartir







Cristina llegaba con ganas de encontrarse con Almudena en la hoguera de solteras de 'La isla de las tentaciones 9', donde no faltaba tensión entre ellas, reproches, gritos y momentos de lo más duros, lo que provocaba que incluso Sandra Barneda abandonara este momento, muy enfadada, con lo que estaba viviendo. Pero había algo más que la soltera iba a revelar, lo que iba a terminar con la pareja de Darío completamente rota.

Después de que Almudena le lanzase sus preguntas y que se generara un gran caos en su encuentro, Cristina esperaba el momento antes de marcharse de la hoguera para sacar un anillo, mostrarlo ante todas las chicas y decir algo: "Es muy importante y ella no lo sabe, Darío te iba a pedir matrimonio con este anillo al terminar la experiencia, hasta que llegué yo". Lo que provocaba un gran enfado entre todas: "Me dejas sin palabras de lo mala que eres". Y provocaba un gran 'shock' en Almudena: "Es una persona mala".

Cristina aseguraba a Sandra Barneda que se reía ante este momento porque "le hacía gracia que le llamasen mala persona" y la presentadora reflexionaba ante esto: "Hombre, lanzar el anillo que Darío pretendía darle a Almudena para pedirle matrimonio, mostrarle de esta manera y reírte, no sé cómo calificarlo...". Pero la soltera daba sus razones: "Desgraciadamente, Darío no ha sido feliz y me ha molestado mucho las cosas que le ha hecho, me es indiferente".

Después de que la tentadora se marchase de la hoguera con una canción que volvía a provocar el enfado de las chicas, Sandra Barneda preguntaba a Almudena por cómo se sentía y esta terminaba completamente rota: "Me ha sentado como una patada en el culo, no me lo esperaba, me ha pillado fuera de juego". Y explicaba si creía que esto era o no verdad: "Él me dijo que me iba a pedir matrimonio, pero no sé si es verdad porque Darío no es una persona detallista, entonces no sé... Si fuera verdad no sé qué he hecho tan malo, lo único que he hecho es quererle y tocar fondo, ¿ahora me viene con esto? Es que no le reconozco".

Las chicas mostraban su apoyo y ella les dejaba claro que entendía nada de lo que estaba pasando: "Ese anillo me ha matado, es que hablamos de casarnos..."

Almudena aseguraba no saber qué hacer con este anillo que Cristina había lanzado al suelo y Sandra Barneda le daba una solución: "Voy a coger yo el anillo y me lo voy a quedar, si te parece en la hoguera final me lo pides". Lo que ella veía bien y se quedaba completamente rota con todo lo sucedido: "Si fuera verdad que me iba a pedir matrimonio no me puede romper más el corazón".