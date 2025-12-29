Patricia Fernández 29 DIC 2025 - 23:01h.

Darío no da crédito en las hogueras mixtas con las imágenes de Almudena con Borja en 'Villa Playa'

Darío y Sandra protagonizan un tenso enfrentamiento en la hoguera mixta: "Yo me como lo que quiero"

Compartir







Las hogueras mixtas de Darío y Gilbert con Sandra y Andrea estaban envueltas en tensión y reproches, en las que todos podían ver imágenes de sus parejas, comentarlas con los que comparten villa con ellos y provocaban sorpresas, en especial en Darío que ha visto como Almudena ha dado un paso más con Borja.

Cuando llegaba el turno de Darío, este confesaba a Sandra Barneda que creía que iba a ver a su pareja avanzar en su villa con su tentador favorito y no se equivocaba, cuando salían las primeras imágenes para él en la 'tablet', tras ver mucho acercamiento con Borja, llegaba el momento en el que Almudena se besaba con él y este se mostraba muy enfadado al ver esto: "¿Eso no es venganza? Qué bien, ¿no?"

PUEDE INTERESARTE Inédito | La importante confesión que Helena hizo sobre Rodri antes de su hoguera de confrontación

Darío estalla al ver el beso de Almudena y Borja y la reacción de 'Villa Playa'

Pero más estallaba al ver la reacción de todas las chicas y de los tentadores de 'Villa Playa' al darse cuenta de que ambos se habían besado: "Mira lo graciosos que sois ahí, os reías mucho, ¿no? Os ha gustado, ¿no?". Lo que Sandra no dudaba en contestar: "Era el beso más deseando". Con la que vivía otro tenso momento al comentar estas imágenes, igual que cuando se encontraban en la hoguera mixta.

Darío, visiblemente molesto, reflexionaba sobre lo visto con Sandra Barneda: "¿Por qué no lo ha hecho antes? Estaba esperando a ver si yo lo hacía. yo no actúo por venganza. Tendrá una conexión de verdad con él, pero se ha estado esperando, ¿y yo he decepcionado nada más?"

"¿No puede no haber dado el primer paso para respetarte? ¿No puedes desear a alguien y respetar a tu pareja no haciendo nada?", le preguntaba Sandra Barneda y él respondía con un "sí se puede", pero que aún así le da rabia: "Me destroza por dentro".

Pero esto no se quedaba aquí, había más imágenes para Darío, en las que iba a poder ver más besos entre ambos y que compartían una noche durmiendo juntos en su cama, con mucho cariño entre ellos, lo que le generaba dudas y no le gustaba nada: "Esto ya es un no parar. ¿Qué está pasando ahí que no veo nada? Qué asco, es que no se ve claro. Ahí está habiendo tocamientos". Lo que él no se esperaba para nada: "Está haciendo lo mismo que yo, sea antes o después. No me lo imaginaba, el beso a lo mejor, pero más allá no me lo imaginaba".