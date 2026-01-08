GH DÚO 08 ENE 2026 - 12:04h.

Esta noche, durante la gala inaugural, podrás descubrir todos los concursantes de la edición

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

A tan solo unas horas del gran estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO', una caja misteriosa nos ha sorprendido a todos. Esta noche, durante la gala inaugural, que dará comienzo a las 21:45 horas en Telecinco, descubriremos quién se esconde en su interior. Pero antes os dejamos unas cuantas pistas que os pueden ayudar.

Un animal televisivo

Se trata ni más ni menos que de un animal televisivo. Lleva años alejado de los platós, pero ahora está a punto de ser liberado. 'GH DÚO' será testigo de... ¡El regreso de la bestia!

Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Ro, Carmen Borrego, Cristina Piaget, Sonia Madoc y Mario Jefferson, el último en ser confirmado, ya forman parte de la lista oficial de concursantes. ¿Quiénes completarán el casting de la que será la cuarta temporada del reality?