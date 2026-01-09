Antía Troncoso 09 ENE 2026 - 01:05h.

La reacción de Manuel González al descubrir que su hermana Gloria concursará junto a él y a Anita Williams en 'GH DÚO'

¡Ya conocemos el primer trío de 'GH DÚO'! Los caminos de Anita Williams, Manuel González y Gloria González vuelven a cruzarse. Anita y Manuel protagonizaron una de las tramas más intensas y mediáticas de 'La isla de las tentaciones 8', en la que la catalana acabó cayendo en la tentación con el gaditano. Una vez fuera del concurso, los dos se enfrentaron en numerosas ocasiones y ahora se reencuentran en el concurso, junto a una tercera persona que fue testigo de muchos de sus enfrentamientos.

Gloria González, hermana de Manuel, se ha hizo conocida en la televisión por su papel como defensora de su hermano durante su participación en 'Supervivientes 2025'. La gaditana ha demostrado en numerosas ocasiones su fuerte carácter, especialmente, cuando se trataba de defender al exnovio de Lucía Sánchez, algo que hace con uñas y dientes. Ahora, llega a la casa de Tres Cantos para darse a conocer por sí misma.

La entrada de Gloria González al concurso en calidad de concursante oficial ha sido una sorpresa totalmente inesperada para Manuel, que no tardaba en emocionarse al descubrir que su hermana participará junto a ella. Tras desvelarse que los hermanos formarán un trío con Anita Williams, el presentador, Jorge Javier Vázquez daba paso a una imágenes en las que Gloria cargaba duramente contra Anita.

Gloria González contra Anita Williams: "Tiro a mi hermano por tierra"

Anita, Manuel y Gloria resuelven sus cuentas pendientes en la gala de estreno de 'GH DÚO'. Si algo está claro es que la exnovia de Montoya y la hermana del exconcursante de 'SV 2025' no se llevan bien. Y es que como la propia Gloria ha confesado se siente muy dolida porque Anita intentase dejar a su hermano "a la altura del betún" y dijese que le daba asco: "Primero probó la gambita y luego no quería saber nada de mi hermano y lo tiro por tierra", sentenciaba.

“Yo vi unos mensajes de Manuel y Anita en los que quedaban para ir de viaje a Ámsterdam y ella en el último momento dice que no", aseguraba Gloria, quién además añadía que es lo que más le ha molestado de Anita: "Lo que ha hecho mal es, después de todo, criticarlo a muerte y decir que le da asco". Ante estas acusaciones, la de Barcelona contestaba: "A mi me da asco todo lo que él ha hecho. Después de eso quedamos bien y en el reencuentro empezó a decir cosas que no eran así".

Gloria no perdona que Anita haya mareado a Montoya y Manuel, algo que ella negaba: "A uno y a otro no, cuando nos empezamos a hablar el otro no existía y yo me di cuenta después de que a quién quería era al otro". Seguidamente, Manuel González contestaba: "A día de hoy no me siento orgulloso del daño que se le hizo a la tercera persona (Montoya) (...) Nunca le he deseado lo malo ni se lo desearé" Además, señalaba que la decisión de finalizar su relación con Anita fue algo mutuo.

La reacción de Manuel González a la entrada de su hermana a 'GH DÚO' como concursante