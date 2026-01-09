Patricia Fernández 09 ENE 2026 - 00:18h.

Carlos Lozano y Cristina Piaget se convierten en pareja de 'GH DÚO'

Ya anunciaba 'GH DÚO' que una caja misteriosa iba a destaparse en el estreno del reality y que llevaba dentro a un animal televisivo que llevaba cuatro años lejos de los platós de televisión, que no era ni más ni menos que Carlos Lozano.

Cristina Piaget era la encargada de portar la llave que abría esta misteriosa caja en el jardín de la casa de Tres Cantos, de ella salía Carlos Lozano y provocaba una gran sorpresa en ella: "Buenísimo. Hacía años que no te veía, qué ilusión". Pero no era para la única que esto era una gran noticia, como bien expresaba él: "Qué bien tía, qué alegría verte".

Tras esto, Jorge Javier Vázquez daba una gran bienvenida a Carlos Lozano: "Bienvenido a 'GH DÚO', más de cuatro años alejado de la televisión, ¿dónde te has metido? Y este hacía una referencia a Laura Madrueño para saludar al presentador, después del que contaba qué ha hecho todo este tiempo y el motivo que le ha hecho volver a la pantalla como concursante de 'GH DÚO'.

Además, Carlos y Cristina le contaban a Jorge Javier de qué se conocían y acababan relevando si realmente tuvieron algo más que amistad en aquel entonces: "Éramos muy inocentes en los 90". Los que iban a terminar enterándose que son pareja de 'GH DÚO' y se mostraban muy contentos con esto: "Vamos a darlo todo".

Pero no era la única que se iba a sorprender al ver a Carlos Lozano en la casa. Carmen Borrego y Belén Ro alucinaban al ver a su nuevo compañero de reality: "Hacía mucho que no te veía".

El reencuentro de Belén Ro y Carlos Lozano

Belén Ro reaccionaba a compartir casa con Carlos: "Me cae muy bien, pero luego tiene su punto insoportable, eso lo sabemos todos". Pero él aseguraba que "ha cambiado".

"Tenéis mucho en común Carlos y tú, ¿cuánto tiempo llevas sin estar con nadie carnalmente?", preguntaba el presentador a Belén Ro, que respondía que "muchos años, por lo menos cinco" y Lozano aseguraba que estaban "más o menos". Momento en el que se acordaban que, en su momento, "tuvieron su tonteo", lo que recordaban con Jorge Javier: "Tú fuiste el que tuviste la idea de juntarnos".