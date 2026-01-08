Pedro Jiménez 08 ENE 2026 - 23:47h.

¡Uno de los reencuentros más esperados en televisión!: Carmen Borrego y Payasín arreglan sus cuentas pendientes

Jorge Javier Vázquez desvela las condiciones en las que vivirán los concursantes de 'GH DÚO': "El invierno ha llegado a Tres Cantos"

Compartir







Sin duda, Carmen Borrego es una de las concursantes estrellas de esta cuarta edición de 'GH DÚO'. Y su incursión a la casa de Tres Cantos en el flamante estreno del reality de Telecinco este jueves no ha dejado indiferente a nadie: se ha reencontrado de nuevo con Payasín y nos ha recordado a algunos de sus mejores momentos del pasado televisivos, causando todo tipo de reacciones en redes sociales en aquel entonces... y también este jueves, cuyas redes no se han podido esperar a hacerse eco de este tremendo momentazo.

"Ha llegado la hora. Por fin vas a conocer a tu alter ego en la casa. Es alguien con quien tienes una cuenta pendiente desde hace años", ha señalado Jorge Javier Vázquez, dándole así una pista a la hija menor de las Campos sobre quién podría ser su pareja dentro de la casa. No obstante, todo se trataba de una broma. Detrás de ella, en pantalla... ¡aparecía el mítico Payasín! Y cómo no, portando una tarta entre sus manos.

Los murmullos en plató se sucedían, sobre todo, porque cada vez se acercaba más a Carmen uno de los rostros más famosos del formato y que le propinó un tartazo de los suyos hace años a la colaboradora que trajo mucha pero que mucha cola (y que ella misma aseguró en 'Viva la vida' que tras ese tartazo "se quiso morir", entrándole "ganas de llorar"). "No me fastidies", ha asegurado Carmen Borrego.

Carmen Borreo y Payasín arreglan sus cuentas pendientes

"Hay alguien que te espera con los ojos abiertos. Tiene muchas ganas de verte y lleva años pensando en ti Carmen. ¡Puedes girarte!", ha dicho Jorge Javier Vázquez, tras lo que Carmen Borrego se ha girado, percatándose así de la figura del mismísmo Payasín. "Él y yo somos amigos", ha dicho la colaboradora de Telecinco, y le ha hecho una petición. "¡No me des tartazo!", ha exclamado.

¿Le habrá dadó el mítico Payasín a Carmen Borrego uno de sus tartazos? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!