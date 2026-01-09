GH DÚO 09 ENE 2026 - 18:28h.

En el estreno de este domingo, se revelarán a sus ganadores los privilegios que obtuvieron anoche -salvación y nominación directa- y los participantes que no disfrutan de la suite disputarán una prueba de conocimiento que les reportará algunos beneficios

Álvaro Muñoz Escassi, Mónica Hoyos, Carmen Alcayde, Amor Romeira, Lucía Sánchez, José María Almoguera y Miguel Frigenti, colaboradores de esta entrega junto a los defensores de algunos de los participantes

'GH DÚO 4': Gala 1, completa (08/01/26)

La identidad del próximo concursante en entrar a la casa será revelada este domingo 11 de enero en la gala de estreno de ‘GH DÚO. Cuentas pendientes’, que Ion Aramendi conducirá en directo a partir de las 22:00 horas en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity. El elegido será uno de los participantes de la actual edición de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Además, el programa, que abordará la última hora de la convivencia, desvelará a sus ganadores los privilegios que obtuvieron anoche: la salvación para Raquel Salazar y Antonio Canales y el poder de la nominación directa para Mario Jefferson y Sonia Madoc.

Por otro lado, los concursantes que no disfrutan de la suite participarán en una prueba de conocimientos en la que estarán en juego beneficios para ellos y en la que no podrán evitar mojarse.

Todo lo que suceda durante la noche será comentado por un nutrido plantel de colaboradores, integrado en el estreno por Álvaro Muñoz Escassi, Mónica Hoyos, Carmen Alcayde, Amor Romeira, Lucía Sánchez, José María Almoguera y Miguel Frigenti, además de los defensores de Belén Rodríguez -Kike Quintana-, Raquel Salazar -Noemí Salazar-, John Guts -su amiga Marina Navarro-, Manuel y Gloria González -su amiga Cristina-, y Anita Williams -su amiga Candela-.

