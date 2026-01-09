Laura Ceballo 09 ENE 2026 - 14:12h.

Manuel González se ha encargado de leer a todos sus compañeros todos los detalles de la prueba

Anita Williams y Gloria González, cara a cara, resuelven sus cuentas pendientes tras descubrir que formarán un trío junto a Manuel González

Tras la gran gala de estreno de 'GH DÚO' de la mano de Jorge Javier Vázquez, los protagonistas de la cuarta edición del reality ya conviven en la casa de Tres Cantos. Muchos de ellos ya se conocen, otros están compartiendo sus primeras palabras. Eso sí. Aún no han llegado todos los concursantes y habrá que esperar hasta el domingo para tener noticias y descubrir el primer rostro que entrará en la casa durante la gala de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', con Ion Aramendi.

La mañana de este viernes, el Súper les ha reunido en el salón después de haberles hecho esperar durante un tiempo mientras el equipo del programa preparaba todo lo necesario para la que será la primera prueba semanal de la edición.

Una vez se encontraban todos sentados en el sofá, Manuel se ha ofrecido como voluntario para leer el papel que les habían dejado: "Prueba 1, 'La Montaña'. 'GH DÚO es difícil, y no solo por convivir y decidir las cosas en pareja. 'La Montaña' es la mejor metáfora de un reality como este", ha comenzado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Todos los detalles de la prueba

Durante los próximos días, la casa tendrá su propia montaña, una pared de más de dos metros con una gruesa cuerda a cada lado. Los concursantes están de expedición, la comida son raciones de campaña, dormirán en camastros con sacos y tendrán la ropa justa.

Si consiguen superar la prueba, sus condiciones de vida mejorarán. Para ello tendrán que cumplir con una importante misión: aguantar sobre la montaña sujetando la cuerda que les une, dependiendo uno de otro para mantener el equilibrio. Pueden subir cuando quieran, 'La Montaña' no obliga a nadie, pero contarán las horas de equilibrio.

