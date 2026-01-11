Futuras nominaciones

telecinco.es 11 ENE 2026 - 22:07h.

Compartir







MadridBienvenidos a GH DÚO: Cuentas pendientes!

Esta noche, la casa se enfrenta a una gala clave marcada por tensiones acumuladas y decisiones que pueden cambiarlo todo. Los concursantes llegan a la gala con los nervios a flor de piel tras una semana de conflictos, estrategias al descubierto y relaciones cada vez más frágiles.

¿Saldrán a la luz verdades que llevan días guardándose? ¿Se ajustarán cuentas pendientes dentro de la casa? ¿Quién dará un paso en falso ante la atenta mirada de compañeros, colaboradores y audiencia?

Arranca una noche intensa en la que nada queda al margen. Sigue con nosotros el minutado de la gala y no te pierdas ni un solo detalle de lo que ocurra en la casa de GH DÚO.