GH Dúo, en directo: Cuentas pendientes
MadridBienvenidos a GH DÚO: Cuentas pendientes!
Esta noche, la casa se enfrenta a una gala clave marcada por tensiones acumuladas y decisiones que pueden cambiarlo todo. Los concursantes llegan a la gala con los nervios a flor de piel tras una semana de conflictos, estrategias al descubierto y relaciones cada vez más frágiles.
¿Saldrán a la luz verdades que llevan días guardándose? ¿Se ajustarán cuentas pendientes dentro de la casa? ¿Quién dará un paso en falso ante la atenta mirada de compañeros, colaboradores y audiencia?
Arranca una noche intensa en la que nada queda al margen. Sigue con nosotros el minutado de la gala y no te pierdas ni un solo detalle de lo que ocurra en la casa de GH DÚO.
Momentos clave
Futuras nominaciones
Desde plató vemos imágenes de esta semana en la casa. Mario y Sonia han estado debatiendo sobre a quién nominar. Creen que Carlos y Belén Ro son potencias estrategas dentro de la casa, al igual que Cristina, quien además, es conflictiva.
Nuevos concursantes
Ion nos anuncia que el casting de GH Dúo aún no ha terminado y que próximamente se unirá a la casa una de las parejas de La Isla de las Tentaciones 9.. ¿O quién sabe si será un trío en lugar de una pareja?
ARRANCAMOS CON GH DÚO: CUENTAS PENDIENTES