GH DÚO, en directo: domingo en Tres Cantos
La casa estalla contra Cristina Piaget por "robar" comida. Esto puede ocasionar que pierdan la prueba semanal
Sonia Madoc y Cristina Piaget se enzarzan en una acalorada discusión en 'GH DÚO' por la lavadora: "No manipules"
Ayer fue una jornada intensa en la casa de Tres Cantos. El día comenzó con Cristina Piaget y Sonia Madoc discutiendo por una lavadora. Por la tarde, fue Carmen Borrego quien tuvo un momento de enfado ante la falta de interés de sus compañeros a la hora de organizar una actividad propuesta por el Súper.
Y por la noche, la guinda del pastel. Belén contó que Cristina se había comido una manzana y unos cereales "robados" de la comida de los habitantes de la suite. Esto ocasionó que todos sus compañeros, especialmente Anita y Sonia, acusasen a Cristina de poner en riesgo la prueba semanal y, con ella, el presupuesto de comida de todo el grupo.
Cristina se excusó diciendo, simplemente, que pensaba que la cámara no la había grabado. ¡Qué cosas! Veremos cómo se presenta el día hoy.
Descubre aquí la última hora de GH DÚO.
Dos arriba
Buenos días, ya estamos por aquí. En el salón tenemos a Belén Ro y Carmen Borrego, ya levantadas, pero aún en pijama. El resto de la casa duerme.
Carmen y Belén analizan el conflicto que tuvo lugar anoche, cuando la casa se enteró de que Cristina Piaget se había comido una manzana y unos cereales del trio de la suite. La prueba semanal puede perderse por esto, y eso es algo que los compañeros no le perdonan a la modelo. Carmen y Belén creen que, en el fondo, esto va a beneficiar a Cristina, que habrá aprovechado para pedir perdon y hacerse la víctima en el confe.
Las dos veteranas han hablado también de John Guts, al que quieren expulsar de la casa como sea. Belén propone no hablarle mas, pero Carmen recuerda que es su compañero de prueba, y van a tener que hablarle si o si. También han comentado que anoche, tras el conflicto con Cristina, Carlos Lozano salió al jardín y rompió a llorar, sobrepasado por las tensiones. Ambas opinan que Carlos "no está bien".