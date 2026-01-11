Dos arriba

La casa estalla contra Cristina Piaget por "robar" comida. Esto puede ocasionar que pierdan la prueba semanal

Sonia Madoc y Cristina Piaget se enzarzan en una acalorada discusión en 'GH DÚO' por la lavadora: "No manipules"

Ayer fue una jornada intensa en la casa de Tres Cantos. El día comenzó con Cristina Piaget y Sonia Madoc discutiendo por una lavadora. Por la tarde, fue Carmen Borrego quien tuvo un momento de enfado ante la falta de interés de sus compañeros a la hora de organizar una actividad propuesta por el Súper.

Y por la noche, la guinda del pastel. Belén contó que Cristina se había comido una manzana y unos cereales "robados" de la comida de los habitantes de la suite. Esto ocasionó que todos sus compañeros, especialmente Anita y Sonia, acusasen a Cristina de poner en riesgo la prueba semanal y, con ella, el presupuesto de comida de todo el grupo.

Cristina se excusó diciendo, simplemente, que pensaba que la cámara no la había grabado. ¡Qué cosas! Veremos cómo se presenta el día hoy.

