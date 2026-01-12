Pedro Jiménez 12 ENE 2026 - 03:40h.

Ion Aramendi les ha comunicado a cuatro concursantes (además de a sus respectivas parejas de concurso) una importantísima noticia clave en su paso por 'GH DÚO'. Y es que, después de que Raquel Salazar, Antonio Canales, Mario Jefferson y Sonia Madoc cogieran los petates durante la pasada gala, estos no eran conscientes del privilegio que aquello escondía.

En primer lugar, el presentador de Telecinco ha conectado con Raquel Salazar y Antonio Canales y les ha anunciado que tendrán el "poder de la salvación". Con este privilegio podrán salvar a una persona que esté nominada y lo podrán usar cuando quieran y como quieran, incluido uno de ellos mismos cuando estén nominados (en caso de que lo estén en un futuro). En resumen, que lo podrán utilizar con una persona cuando ellos quieran y a lo largo de todo el concurso.

"Es un privilegio increíble", ha dicho Ion Aramendi, tras lo que ha añadido que no se lo podrán decir a nadie, siendo el privilegio de "máximo secreto" dentro de la casa.

El privilegio de Mario y Sonia Madoc

Posteriormente, el presentador de Telecinco ha hecho lo mismo con Mario Jefferson y con Sonia Madoc, otra pareja de 'GH DÚO', para decirles que su elección del petate les ha llevado a tener un privilegio muy pero que muy especial... esta vez diferente al que instantes antes había otorgado: la nominación directa. De la misma manera que el anterior privilegio, lo podrán usar una vez y no se lo podrán contar a nadie.

Sonia Madoc ha confesado que si tuviera que hacerlo en este momento ya lo tendría claro... pero para eso tendrá que esperar (en caso de que quiera utilizarlo) al próximo jueves, en donde tendrán lugar... ¡las primeras nominaciones de 'GH DÚO'!