Pedro Jiménez 12 ENE 2026 - 02:46h.

Surgen los problemas entre Manuel y Anita: su antigua relación amorosa sale a la palestra y la tensión estalla por los aires

No ha pasado ni una semana para que Manuel y Anita ya saquen todos los recuerdos del pasado... y no son precisamente muy buenos que digamos. O al menos, no han hecho que los dos se unan un poquito más como el buen trío que forman junto a la tercera en discordia, la hermana de Manuel, Gloria González. De hecho, la tensión ha saltado entre ellos... a pesar de que instantes antes parecía haber una reconciliación.

En primer lugar, Manuel se ha sincerado sobre lo que más le dolió de todo: "Los cinco o seis días que estuvimos ahí (en 'Supervivientes'), cuando te mandaron a ti a la Isla y a mí me dijeron que era el expulsado", aludiendo a la famosa unificación.

"Dijiste delante de todo el mundo que no te gustaba que estuviera allí y después, cuando salí del programa todo el mundo me decía que no te quería dar de comer, cuando no era así", ha añadido Manuel, dolido por ciertas cosas que se pudieron maliterpretar cuando Manuel y Anita coincidieron en el famoso reality de supervivencia. Y es que Anita dijo en aquel momento una frase señalando que no quería a Manuel en su equipo, la cual ha aprovechado para pedirle perdón a este. "Yo no soy rencoroso... lo tengo olvidado", ha dicho Manuel.

El cara a cara entre Manuel y Anita

Todo ha ocurrido cuando Carlos Lozano les ha preguntado a ambos si salieron juntos de 'La isla de las tentaciones 8', ante lo cual Anita Williams ha dicho que "no". Y es que hay que recordar que después de que Montoya decidiera irse solo, Anita señalaría en esa mítica hoguera final que quería seguir conociendo a Manuel, pero este denegaría esa propuesta, asegurando que él prefería irse solo e intentarlo fuera.

Además, ambos han subrayado que cuando se ven, en estos momentos, "ya no se gustan" ni hay ningún tipo de atracción sexual. Posteriormente, Anita ha dicho que al salir, Manuel y ella se vieron dos veces (una en Madrid y otra en Barcelona): "Cuando vino a Barcelona, Montoya a día de hoy se piensa que volví a intentarlo con él porque Manuel me mandó a la mierda. Y eso no es así".

En ese momento, Manuel ha apuntado que la clave está en que Anita le dijo a Montoya que en "los días que estuvo Manuel pasaron 'dos cosas'", algo que no fue así. Según Manuel, hubo algo más de lo que Anita siempre ha querido dar a entender cuando él estuvo en la Ciudad Condal. De hecho, según el andaluz, cuando este fue a Barcelona se acostaron más de dos veces, algo que ha generado un tenso choque entre ambos.

"No me gustan las mentiras", ha dicho Manuel, tras mirarla detenidamente para ver si se 'atendía a razones', pero Anita se ha mostrado firme en su argumento. "A día de hoy, Montoya se piensa que me mandaste a tomar por culo y que por eso volví con él", ha dicho la catalana. Manuel González, por su parte, ha dicho que esa postura de Anita ha sido compartida por él en más de una ocasión. De hecho, ha mirado a cámara y ha gritado a los 'cuatro vientos': "¡No la dejé yo! Fue mutuo", dando, en parte, la cara por ella.