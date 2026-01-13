Patricia Fernández 13 ENE 2026 - 00:08h.

Durante el reencuentro de Nieves y Lorenzo cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' no ha faltado la tensión entre ellos, tras confesarle a Sandra Barneda si están juntos o no, él se enteraba de que ella habló con Albert Barranco al volver de República Dominicana y confesaba a la presentadora que descubrió unos mensajes que no le gustaron nada en el grupo de WhastApp que comparte con las chicas y los solteros de 'Villa Playa'.

Lorenzo cuenta qué leyó en los mensajes entre las chicas y los solteros

En medio de las explicaciones que los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' le daban a Sandra Barneda sobre su relación y todo lo que han vivido fuera, Lorenzo apuntaba algo: "Esto tengo que decirlo". Y comenzaba a explicar que Nieves, junto a las chicas tienen un grupo de WhastApp son los solteros de 'Villa Playa', en el que se metió y descubrió mensajes que no le gustaron: "Ella pasaba fotos para ver si salía guapa, para que se lo dijeran. A sus amigas de la isla les dijo que yo no estaba viviendo en casa y que me había ido con mis padres".

"En ese momento, sinceramente, yo no quería estar con Lorenzo", confesaba Nieves, pero Sandra Barneda apuntaba algo: "Pero estaba en casa". Y ella se explicaba: "Estaba en casa, pero no pasábamos tiempo juntos, yo estaba todo el día con mis amigos"

Momento en el que Lorenzo continuaba contando los mensajes que pudo leer en esta conversación: "Los solteros hacían bromas de mí como: 'Vamos a ir al bar de Lorenzo para que nos invite a una copa' y ella decía: 'No, si Lorenzo no está'. En vez de defenderme porque se estaban riendo de mí". Aunque Nieves quería dejar algo claro: "No se estaban riendo de ti, hablaban de todo el mundo".

Nieves explica a Lorenzo por qué no le ha contado que habló con Barranco