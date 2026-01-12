Así ha sido el encuentro entre Mayeli y Álvaro con Érika, cuatro meses después

Álvaro y Mayeli se han reencontrado con la tentadora favorita de él durante su paso por 'La isla de las tentaciones 9', Érika, en un momento muy tenso que no ha dejado indiferente a Sandra Barneda. La presentadora ha tenido que intervenir en este cara a cara de Mayeli y Érika, cargado de reproches, ataques y gritos.

Después de que Álvaro reaccionase a las imágenes de su experiencia en el programa y él opinase sobre Érika, la tentadora ha aparecido en el salón para encontrarse con Sandra y Álvaro: "Yo nunca he tenido ningún tipo de sentimiento hacia ella, ni siquiera en mi primera etapa", ha explicado el de Ciudad Real, reconociendo que solo sentía "atracción sexual" hacia ella.

El gesto de Álvaro hacia Érika

Álvaro ha optado por no saludar a Érika y ella ha culpado a Mayeli de que él haya tomado esa decisión: "Con ella no tengo el problema directo, porque ya aclaramos todo, pero para mi pareja era un falta de respeto pues no quiero. Prefiero mantener la distancia", explicaba. Esto no ha gustado nada a Érika, que ha afirmado que él está "manipulado por la otra".

Este gesto ha sorprendido mucho a Sandra Barneda. "Yo pienso que Álvaro, delante de Mayeli, jamás va a admitir que puede tener una relación conmigo guay, que se puede llevar bien", ha respondido Érika a la pregunta de Sandra Barneda. Por su parte, Álvaro ha admitido que él tampoco entendería esa relación: "Pero a mi tampoco me sale tener una relación con ella", decía él.

La confesión de Érika

La soltera ha confesado cómo se sentía con Álvaro durante su paso por el programa: "Yo sentía que él se quería acercar cada vez más y más", algo que el novio de Mayeli ha negado. Érika le ha pedido explicaciones de por qué tuvieron una relación en 'La isla de las tentaciones' y ahora no quiere saludarle: "Aquella vez no le hice caso y le sentó mal y ahora no quiero que le siente mal".

Además, la sevillana ha reconocido sentir "pena" hacia Álvaro: "Te has metido en un marrón enorme con una persona que te manipula y que no te da tu lugar y que no te valora", afirmaba Érika, explicando que cree que Mayeli le tiene miedo. Este comentario ha hecho que el de Ciudad Real estallase contra ella y le dijese que no tiene razón.

Érika vs. Mayeli

La tensión ha ido creciendo en el cara a cara cuando Mayeli ha entrado y se ha enfrentado a Érika en un encuentro cargado de gritos, descalificaciones y acusaciones: "Es una persona que se lo inventa todo. Las cosas que dice que Álvaro ha dicho yo no las he visto en ningún sitio", afirmaba la de Valencia durante el reencuentro.

Esta acalorada discusión entre ambas ha hecho que Sandra Barneda haya tenido que interferir y pedirles calma: "¿Podéis parar? ¡Qué difícil!", decía la presentadora resignada. "Tú llegas a la altura de la mesa, porque eres mala persona", continuaba Érika en un intercambio de ataques con Mayeli. Además, la sevillana ha reconocido que cree que él habría caído en la tentación con ella si no fuera por su novia, algo con lo que él no estaba de acuerdo.

La relación entre Álvaro y Mayeli

A pesar de este enfrentamiento, Álvaro y Mayeli ha contado cómo se encuentran actualmente, explicando que están en su mejor momento como pareja: "Es un momento precioso y la vida me sonríe. Estoy muy enamorada de él y no puede haber nada más bonito que esto", reconocía ella muy contenta de lo que están viviendo juntos tras 'La isla de las tentaciones 9'.

Además, Álvaro se ha emocionado al contar que le gustaría que su futuro bebe se llamase como su padre, Manuel, si fuera un niño. Pero no ha sido el único momento de lágrimas del novio de Mayeli, pues también se ha roto al expresar todo lo que siente por su pareja en un testimonio lleno de palabras bonitas: "A veces cometo errores, pero estoy muy enamorado de ti. Yo sé que vamos a ser una familia preciosa", afirmaba él muy emocionado y con la voz entrecortada.