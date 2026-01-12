Patricia Fernández 12 ENE 2026 - 23:58h.

Lorenzo y Nieves cuentan a Sandra Barneda en el reencuentro en el punto en el que se encuentra su relación

El gran enfado de Olatz al enterarse por Helena del tonteo entre Albert Barranco y Nieves fuera de 'La isla de las tentaciones 9'

Nieves y Lorenzo llegaban al reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9' tras su fugaz paso por República Dominicana donde quedaron latentes las dudas entre ellos, pero que querían estar juntos tras salir de la mano de la hoguera.

El complicado momento de Lorenzo y Nieves en el reencuentro cuatro meses después

Lorenzo recordaba que "se le vino el mundo encima" porque nunca había visto tan enfadada con él a Nieves: "Llegó a decir que nuestra relación se estaba tambaleando y el miedo a perderla fue lo que me bloqueó". Siendo Albert Barranco el principal motivo que incentivó los celos de él en esta experiencia, lo que no se esperaba él es que iba a descubrir algo de lo que pasó con el tentador fuera de 'La isla de las tentaciones 9' y que él no sabía.

Tras escucharles, Sandra Barneda les preguntaba en qué punto está su relación y Nieves se sinceraba: "Estamos mal, yo le quiero mucho, hemos tenido conversaciones para arreglarnos, pero hasta en nuestra forma de darnos cariño se nota que no estamos bien". Y le preguntaba directamente a él: "¿Cuánto tiempo llevamos sin darnos un beso?" Y él también daba su punto de vista: "Cuando ves a alguien poco receptivo dices: 'No sé si le voy a dar un beso y un abrazo y si le va a apetecer".

Pero él dejaba claro que quiere luchar por su relación: "Voy a luchar por ella hasta que no quede ni un 0%". Como ella aseguraba que "quiere estar con él", pero que las cosas no están bien desde que salieron de 'La isla de las tentaciones 9': "Estoy cansada y él también aunque no lo quiera decir, quiere quedar bien". Lo que hacía reflexionar a Sandra Barneda: "Veo agotamiento por parte de los dos". Y les hacía la pregunta a ambos de si querían marcharse juntos, como pareja, de este reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9'.

Lorenzo se entera de las conversaciones de Nieves y Albert Barranco

Pero antes de esta decisión, Lorenzo se enteraba de que Albert Barranco habló a Nieves cuando acabó 'La isla de las tentaciones 9', lo que le dejaba alucinado: "¿Por qué no me lo has dicho?" Y ella se explicaba: "¿Cómo te voy a decir que me ha hablado Barranco? ¿Para que te pongas conmigo como un energúmeno cuando en esa conversación no hubo nada?

Nieves contaba el contenido de esta conversación con el tentador, la que terminaba confesando que ha sido en varias ocasiones: "Se ha quedado ahí. Habrán sido como cuatro veces". Lo que dejaba completamente descolocado a Lorenzo: "No entiendo que no me lo haya contado, si tú no has hecho nada no me voy a cabrear".

Lo que descubrió Lorenzo en el grupo de las chicas y los solteros

Pero esto no era todo, Lorenzo contaba a Sandra Barneda lo que descubrió cuando entró en el grupo de WhatsApp que comparte Nieves con las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' y los solteros: "Ella pasaba fotos para que le dijeran si salía guapa. A sus amigas les dijo que yo no estaba viviendo en casa. Hacía bromas sobre mí en vez de defenderme". Y ella le explicaba esto: "En ese momento no quería estar con Lorenzo, estaba en casa, pero no pasábamos momentos juntos". Como dejaba claro que los solteros "no se estaban riendo" de él.

Y ambos terminaban confesando que ahora "llevan un mes bien" juntos, aunque Sandra Barneda decía algo al ver las reacciones de Nieves: "Por parte de ella no veo que estéis bien".