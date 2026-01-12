Patricia Fernández 12 ENE 2026 - 23:37h.

¿Son pareja Albert Barranco y Olatz? Responden en el reencuentro y cuentan todo lo que ha pasado tras 'La isla de las tentaciones 9'

En el reencuentro cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' muchas eran las preguntas de qué ha ocurrido desde que todo se terminase en República Dominicana. Rodri y Helena, los que rompieran su relación tras esta experiencia, que cayeron en la tentación con Olatz y Albert Barranco, le contaban a Sandra Barneda cómo es su relación ahora, pero los tentadores también tenían mucho que contar.

Olatz y Barranco se incorporaban al reencuentro de Rodri y Helena con Sandra Barneda para dar su versión de todo lo acontecido fuera del programa. Ambos relataban qué pasó con la pareja al salir, desde que Albert escribiera a Helena, pero no cumplieran con conocerse fuera como decidieron en la hoguera, al encuentro que tuvieron Rodri y Olatz en el País Vasco.

Pero esto no era todo, después de que Helena revelase que los tentadores se habían besado en el avión en la vuelta a España de República Dominicana y asegurar que Albert le había negado esta información, Olatz reconocía que esto había ocurrido y el catalán terminaba confesando que esto era así, lo que provocaba el enfado de Helena por no haberle contado la verdad: "Me vendiste la moto".

Después de contar todo esto, Sandra Barneda preguntaba a ambos por su relación en este momento y Olatz aseguraba que están juntos, lo que confirmaba el propio Barranco.

Aunque había algo que no gustaba nada a Olatz, la que se enteraba por Helena del tonteo que Albert había tenido con Nieves fuera de 'La isla de las tentaciones' mientras ambos se estaban conociendo: "Esa versión no me la contaste a mí, me estoy enfadando, quiero que me lo expliques". Aunque él aseguraba que había sido algo unos "mensajes sin más" y de cachondeo, pero Helena apuntaba que él le llegó a decir a Nieves que le pagaba un vuelo a Barcelona: "Mi amiga no me va a mentir".

Tensión entre Barranco y Olatz tras el reencuentro

Cuando la pareja se despedía de Helena y Rodri y salían del salón, las cámaras grababan un tenso momento entre ellos. Olatz recriminaba a Albert esta información de la que se había enterado: "Me lo podías haber explicado bien, ¿cómo puedes decir delante de toda España que ha habido tonteo con Nieves? Mientras Barranco también se mostraba molesto con lo que había sabido del encuentro de Rodri y su actual novia: "Eso tampoco me lo has dicho, mejor nos callamos todos". Y esto generaba mucha tensión entre ellos: "No te enteras de nada".