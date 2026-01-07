Sandra le pide explicaciones a Juanpi sobre sus infidelidades fuera de 'La isla de las tentaciones' y éste se las niega

Nada más reencontrarse, la tensión entre Sandra y Juanpi saltó por los aires. Antes de arrancar su hoguera final y, consecuentemente, su despedida de 'La isla de las tentaciones 9', la andaluza le confesaba a Sandra Barneda que lo que más le había dolido de su pareja habían sido las palabras.

Algo que no ha dudado en reprocharle cuando le ha visto cara a cara tras pasar semanas separados: "¿Por qué me pones los cuernos y no me lo cuentas?". Y, aunque Juanpi comienza a contarle lo sucedido, recula y pregunta a qué infidelidad se refiere. "Lo que tú has contado. No te acuerdas, ¿verdad?", pregunta Sandra. El andaluz le da todos los detalles de aquella noche pero no consigue convencer a su pareja puesto que ella escuchó otra cosa en la tablet. "Habrá sido un malentendido. Tú lo sabes, ahí se malinterpreta todo", se justifica él.

A pesar de que la andaluza le repite palabra por palabra lo que él dijo, Juanpi lo niega rotundamente, lo que provoca una indiscutible reacción en el rostro de Sandra Barneda. El andaluz se lo jura por su abuela, pero no hay forma de convencer a su pareja.

Tras la insistencia de Juan Pablo, la presentadora es quien le pregunta si en alguna ocasión le ha sido infiel fuera del programa, momento en el que asegura que únicamente ocurrió lo de Granada y que quiso decírselo desde la noche en que sucedió, por lo que tomó la decisión de contarlo en República Dominicana. Sin embargo, un video grabado durante la experiencia le delata y da la razón a su pareja: "¡Aclárate!". Finalmente, ambos toman una inesperada decisión.

La reacción de Sandra al descubrir el nombre de la lista de chicas de Juanpi

Al pedirle explicaciones sobre por qué le llama "mosquita muerta", adjetivo que le dijo su madre en su reencuentro en República Dominicana y asegurarle que él no tenían ninguna intención de serle infiel en el programa, Sandra le rebate sus argumentos.

Para ello, le recuerda lo que algunas de las frases que más le han dejado marcada durante la experiencia, entre ellos la lista de mujeres con las que ha tenido un encuentro y que mencionó en una de las imágenes. Por su parte, no le parece algo ni malo, ni vergonzoso, tal y como lo define Sandra. Sin embargo, la andaluza no puede esconder su expresión al descubrir el nombre de su pareja: "¿Tú te crees? ¿Qué hago yo con esta persona?". Acto seguido, dice qué nombre le parece mejor: "Las desgraciadas que caen en las mentiras de Juan Pablo".