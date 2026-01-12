Ana Carrillo 12 ENE 2026 - 16:24h.

Miguel Frigenti ha criticado la actitud de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' con Cristina Piaget

Marta Peñate sale en defensa de Montoya tras las declaraciones de Anita Williams en 'GH DÚO': "Ha callado bocas"

Compartir







Miguel Frigenti, colaborador de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes', ha dado sus primeras impresiones sobre la cuarta edición del reality en el programa presentado por Ion Aramendi, pero en la red social X, el antiguo Twitter, también ha expresa sus opiniones y ha sido ahí donde le ha lanzado una pullita a Anita Williams.

La razón por la que el colaborador ha criticado a la compañera de concurso de Gloria y Manuel González es que le ha parecido desmesurada su reacción ante la polémica de la manzana de Cristina Piaget. A la actriz la han criticado varios compañeros, pero quien sí que le ha mostrado su completo apoyo ha sido su compañero de aventura, Carlos Lozano, que ha llegado a emocionarse al entrar al confesionario para defenderla.

Frigenti cree que Anita no ha estado bien en esta situación: "El pollo que le está montando Anita a Cristina por una manzana es desmesurado. Se olvida de cuando robó comida en 'Supervivientes' porque tenía hambre". Con su tuit, el colaborador ha recordado que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' robó comida en otro reality y que lo justificó diciendo que estaba pasando mucha hambre.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: