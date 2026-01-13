Los dos importantes privilegios que han recibido dos parejas de 'GH DÚO' que darán un giro por completo a la convivencia: "Increíble"
En construcción.
Belén no duerme
Pues no, no todos duermen. Belén Rodríguez está sentada en el sofá a plena luz de los focos. "Buenos días, ¿qué tal?", se la oye susurrar a Mario, que iba al baño y se asoma sorprendido a ver quién saluda.
"Yo creo que va a amanecer ya. Es que Sonia está fatal la pobre. ¿Tú no crees que vaya a amanecer ya? Yo llevo despierta un montón de tiempo", sigue hablando Belén a Mario de camino los dos al dormitorio. Belén se tumba en su catre y se queda boca arriba con las manos en el pecho. Carmen está dormida.
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento.