Belén no duerme

Pues no, no todos duermen. Belén Rodríguez está sentada en el sofá a plena luz de los focos. "Buenos días, ¿qué tal?", se la oye susurrar a Mario, que iba al baño y se asoma sorprendido a ver quién saluda.

"Yo creo que va a amanecer ya. Es que Sonia está fatal la pobre. ¿Tú no crees que vaya a amanecer ya? Yo llevo despierta un montón de tiempo", sigue hablando Belén a Mario de camino los dos al dormitorio. Belén se tumba en su catre y se queda boca arriba con las manos en el pecho. Carmen está dormida.