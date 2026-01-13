Pedro Jiménez 13 ENE 2026 - 23:04h.

¡Choque de versiones! Esto han dicho Claudia y Gilbert sobre lo que ocurrió tras su hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9'

Los colaboradores opinan si cuatro meses son suficientes para cerrar lo vivido en 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia y Gilbert han protagonizado durante este martes un reencuentro cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' muy pero que muy movidito. Confesiones inesperadas, momentos de tensión... y versiones que chocan por completo, como la de Claudia y Gilbert al contar, primero uno y luego otro, lo que ocurrió tras la hoguera final de ambos que nos dejó a todos completamente boquiabiertos.

Claudia ha contado que al salir, se fue con Gerard a Madrid puesto que no quiso ir a Mallorca "yendo en el avión con Gilbert y con Mari": "No era capaz de estar en casa y que él recogiera sus cosas... no lo podía afrontar. Él lo gestionó todo con mis padres". Posteriormente, la catalana regresó a su tierra, a Mallorca... ¡y se volvió a enrollar con Gilbert!: "Nos liamos dos veces. Nos abrimos un montón y nos enrollamos un montón".

A partir de ahí, todo entre ellos se "quedó en el aire", con una Claudia que dejó claro que volver no sería la mejor opción de todas: "Le dije que no estaba enamorada ya de él". Más adelante, Claudia se fue a Madrid para verse -de nuevo- con Gerard y Gilbert fue a la capital días después... ¡para verse con Claudia!: "Todo esto fue en casa de Rodri. Le dije que seguía en el mismo plan con Gerard y el me dijo que me bloquería y no me contestaría nunca más".

Algo que, según Claudia, siguió a rajatabla: "Nunca más me volvió a hablar. Yo sí le he mandado mensajes, felicitándole por su cumple y otras cosas... y deseándole cosas buenas". En cuanto a su perrita Cloe, Claudia ha confesado que le parece un "poco feo" que Gilbert no vaya más a verla a casa de sus padres.

Gilbert cuenta qué ocurrió al acabar 'LIDLT 9'

Gilbert también ha tenido ocasión de contar su versión de lo que ocurrió al salir de 'La isla de las tentaciones 9' con Claudia. Según él, lo primero que hizo fue hablar con los padres de Claudia, pero sin entrar en temas concretos, puesto que "a su madre le prometió que saldrían juntos y fue muy emotivo". Tras esto, Gilbert ha reconocido que sí pasó algo entre ellos, a pesar de que él en un principio "le dio largas de quedar" a Claudia.

Al verse, los dos se fueron a un mirador a hablar las cosas y se acabaron enrollando, versión que, ahora sí, coincide con la de Claudia. En cuanto a su reencuentro de nuevo en la capital, Gilbert ha contado que fue porque él había quedado con Rodri y Claudia estaba allí con él: "Le dije que no quería ningún tipo de relación con ella. Gracias al momento que tuve con ella de intimidad me di cuenta de que no quería estar con ella", ha dicho un Gilbert que sí reconoce que, en ese momento, todavía sentía por Claudia.