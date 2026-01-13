Pedro Jiménez 13 ENE 2026 - 23:17h.

La presentadora de 'La isla de las tentaciones 9', obligada a intervenir: "¡Basta!"

Claudia revela que se lio con Aitor en 'La isla de las tentaciones 9' por un "juego sexual" que tenía con Gerard: "Era nuestra manera de pasarlo bien"

Durante el reencuentro de Claudia y Gilbert cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9' de este martes, hemos vivido un momento de máxima tensión con una Sandra Barneda obligada a intervenir ante el tremendo estallido de Claudia al ver a Mari. Y no solo eso: la presentadora ha decidido echarla de la sala donde estaba teniendo lugar el reencuentro, como medida extremis y tras varias veces ya llamándole la atención y esta haciendo caso omiso.

Ha sido Sandra Barneda nombrar a Mari, presente en varias ocasiones en la boca de Claudia en sus diversos encontronazos al ver a Gilbert de nuevo, que hemos visto a una Claudia fuera de sí. "Hombre, mi acosadora favorita...", le ha dicho la tentadora nada más verla, mascándose la tensión entre ellas como pocas veces. La tentadora ha contado que, tras acabar su aventura en República Domincana, se ha seguido viendo con Gilbert, desvelando que se entienden ambos muy bien, además de "sexualmente hablando".

Estas palabras han sido refrendadas por Gilbert, quien ha matizado, no obstante, que los dos siguen caminos separados. "Ten cuidado no se f**** a un amigo tuyo como hizo la otra vez", le ha dicho Claudia a Gilbert, asestándole un duro revés a Mari, que no ha tardado en saltar: "Estás tú para hablar". Claudia ha estallado: "¡Yo los amigos no los toco! ¡No te aguanto!", ha exclamado, levantándose y gritando a pocos metros de Gilbert y Mari.

Además, Claudia ha mencionado que Mari "le tiró la caña a Gerard" cuando se subieron al avión de vuelta a España. En un momento dado, Gilbert ha esbozado una sonrisa y Claudia ha explotado de nuevo: "¡Tú no te rías!". La cosa ha ido cada vez a más y más, con Claudia cada vez más en destrontrol y con una Sandra Barneda que les pedía que se calmasen... "¿Quieres gritar un poco más?", le ha dicho Sandra Barneda a Claudia, tras lo que ha añadido que le estaba dando la sensación de que necesitaba gritar.

Sandra Barneda interviene y echa a Claudia del reencuentro

Al preguntarle a esta qué le pasaba con Mari, Claudia ha dado sus explicaciones pertinentes y en un momento dado -y ante un comentario de Mari- la participante de 'La isla de las tentaciones 9' ha propinado un alto y fuerte: "¡Que te calles!", ante lo que Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir, echándola. "¡Basta! Fuera, te voy a pedir que fuera. Esto supera los decibelios. Hay maneras de responder, hay que aprender a hablar sin gritar", ha aseverado de manera tajante la presentadora de 'La isla de las tentaciones 9'.

Pero lejos de parar, Claudia ha seguido desde fuera gritando y gritando, solapando en cierta manera la conversación que Sandra Barneda estaba intentando mantener con Gilbert y Mari. Esta última se preguntaba: "¿Es así siempre?". Más adelante, Claudia ha regresado de nuevo al reencuentro y la tensión no ha tardado en llegar de nuevo. "Está obsesionada con Mari", ha dicho Gilbert.