Gerard y Claudia desvelan qué ocurrió entre ellos al salir del programa

Claudia decidió abandonar 'La isla de las tentaciones 9' tras romper con Gilbert y aseguró en la hoguera final que no quería conocer a Gerard fuera del programa. Sin embargo, en el reencuentro, cuatro meses después, ambos han desvelado con todo lujo de detalles qué ocurrió realmente entre ellos tras regresar a España.

El tentador de Tomelloso explicó que durante su estancia en Villa Playa se evidenció lo que tenían: “Conexión sexual”. Tras finalizar el programa, Claudia viajó a su pueblo, pero pronto surgieron problemas. “Uno de los pilares más importantes para conocer a alguien de forma seria es la confianza, y nosotros no la teníamos. Me decían que estaban viendo a ‘mi rubia’ con otro”, confesó Gerard.

Aunque reconoció que había buena química entre ellos e incluso llegó a plantearse una relación seria, aseguró que no eran compatibles: “Vi ciertas actitudes y pensé que no iba a llegar a nada”.

Por su parte, Claudia afirmó que su vínculo con Gerard fue principalmente sexual: “Cuando nos veíamos lo pasábamos bien, pero nunca hubo nada más ni intención de ir más allá. Por eso no entiendo que diga lo contrario. Aunque me haya gustado, yo no estaba en un momento de conocer a nadie ni de iniciar algo serio”, explicó ella.

Gilbert carga contra Gerard y Claudia

Durante el reencuentro, Gilbert también tuvo palabras para Gerard y aprovechó para devolverle el regalo que los habitantes de Villa Playa enviaron en un dron a la villa de los chicos. Claudia comentó que le gustaría quedarse con el obsequio, y Gerard aceptó entregándole el peluche de forma sexual.

Además, Gilbert preguntó a su expareja si estaba conociendo a un chico de Ibiza. “Lo estoy conociendo, pero él sabe que ahora mismo no quiero una relación o no estoy preparada”, respondió Claudia con timidez.