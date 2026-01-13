Pedro Jiménez 13 ENE 2026 - 23:01h.

Gilbert ha confesado que fue lo primero que hizo nada más poner el punto y final a su aventura en República Dominicana

Es de sobra conocida la mala relación que Gilbert tiene con su madre debido, en parte, a Claudia. Y es que según ha reconocido el exnovio de la catalana en más de una ocasión, su madre y Claudia tuvieron una discusión y Gilbert se posicionó -en aquel entonces- a favor de la que era su novia al comenzar 'La isla de las tentaciones 9'. Esa, junto a alguna que otra desaveniencia más, ha acabado con el fin de la relación de madre e hijo... hasta ahora, que parece ser que las cosas están mejor que nunca.

Y es que ha sido acabar 'La isla de las tentaciones 9', después de que Gilbert decidiera irse solo de su hoguera final con Claudia, que ya este mantuvo una conversación con su madre que no pudo acabar mejor: "Fue lo primero que hice... lo arreglé con ella. Le pedí perdón y le di la razón".

Según ha comentado Gilbert en más de una ocasión y ha repetido en el reencuentro, su madre nunca ha visto a Claudia como la "persona ideal" para su hijo: "Al final pues tenía razón...". Mientras tanto, Claudia -desde la sala- opinaba algo totalmente contrario: "Genial, pero yo a esa mujer nunca le he hecho nada y ella a mí sí", soltaba por la boca, con muchísimas ganas de entrar y poder decirle todo a la cara a Gilbert.

La esperada reconciliación entre Gilbert y su madre

Un Gilbert que, visiblemente alegre tras haberse reconciliado con su madre, ha pronunciado las siguientes palabras: "Me demostró que una madre siempre está para su hijo. Fue pedirle perdón y... bueno, ni pidiéndole perdón, vino a abrazarme directamente".