GH DÚO 14 ENE 2026 - 17:55h.

En la gala de este jueves también tendrá lugar un juego para ganar la suite y las primeras nominaciones en el confesionario

Cristina Piaget lleva al límite a sus compañeros, que activan un superprotocolo de abandono en 'GH Dúo': "Para pasarlo mal me voy a mi casa"

Tan solo una semana después de entrar en la casa, la creciente tensión en la convivencia con Cristina Piaget como protagonista ha provocado que varios concursantes como Carlos Lozano, Carmen Borrego y Sonia Madoc se estén planteando abandonar el concurso, situación que centrará gran parte de la atención este jueves 15 de enero, en la segunda gala de ‘GH DÚO’ que Jorge Javier Vázquez conducirá a partir de las 21:45h en Telecinco.

Además, Sandra Barrios, una de las grandes protagonistas de la actual edición de ‘La Isla de las tentaciones’, llegará a la casa como nueva concursante oficial de la edición y conocerá a la persona o personas con las que hará pareja… o trío en el concurso.

También llegarán las primeras nominaciones de ‘GH DÚO’, que se llevarán a cabo en la intimidad del confesionario y en las que cada pareja o trío deberá otorgar 1 o 2 puntos a la pareja o trío que consideran que debe abandonar la casa. Quedarán exentos de las nominaciones los concursantes recién llegados. Tras las nominaciones, Raquel Salazar y Antonio Canales podrán hacer uso de la salvación lograda en el estreno, y Mario Jefferson y Sonia Madoc podrán hacer lo propio con el poder de la nominación directa también alcanzado en la primera gala.

En juego, la suite y sus múltiples privilegios, además de poder ver en directo y en privado las nominaciones

Los concursantes también lucharán por pasar a vivir en la suite en un juego en el que deberán comer pimientos picantes. Los ganadores tendrán acceso a los privilegios asociados a esta estancia especial de la casa: un frigorífico lleno de alimentos toda la semana, una comida suculenta diaria, agua caliente las 24 horas del día, uso exclusivo de la cocina, el gimnasio y el vestidor, acceso a su maleta al completo y la posibilidad de dormir en cómodas camas. Además, podrán ver las nominaciones en directo y en privado, lo que les permitirá nominar sabiendo lo que han hecho el resto de habitantes.

Durante el programa, que abordará la última hora en la casa -en la que Manuel González ha confesado sentirse atraído por Anita Williams y en la que esta ha derramado lágrimas por Montoya-, también se resolverá la prueba semanal, que podría cambiar la situación general en cuanto comodidades de la casa. Pase lo que pase con la prueba, los concursantes serán sancionados por haber robado comida y accedido a zonas no permitidas.