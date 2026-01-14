Cristina Piaget lleva al límite a sus compañeros, que activan un superprotocolo de abandono en 'GH Dúo': "Para pasarlo mal me voy a mi casa"
Carmen Borrego, Carlos Lozano y Sonia Madoc activan el protocolo de abandono por Cristina Piaget
Cristina Piaget amaga con abandonar la prueba y Sonia Madoc, la casa
La casa de 'GH Dúo' está que arde de cara a la gala de mañana. Algunos de los concursantes de la edición no aguantan más y se han planteado seriamente su continuidad en el concurso. Y la razón es ella: Cristina Piaget. Desde el primer momento de concurso, los rifirrafes con Cristina se suceden, dejando a sus compañeros en un punto en el que varios de ellos han activado un superprotocolo de abandono.
No son pocos los concursantes que han manifestado su hartazgo en la convivencia y que han llegado al límite con la madrileña. "No puedo más. Si esto tiene que ser así yo prefiero marcharme", reconocía Carmen Borrego en el confesionario mientras hablaba con el Súper entre lágrimas.
Sonia Madoc ha sido otra de las concursantes de esta edición de 'GH Dúo' que ha pedido activar el protocolo de abandono a pocos días de comenzar su experiencia por los choques con la modelo. La cantante ha confesado: "Si esto sigue esta dinámica, yo me conozco. Al final reventaré y me piraré", ha explicado en el 'confe' de manera muy seria.
Incluso su pareja de reallity, Carlos Lozano, ha confesado que no puede aguantar más y que está harto: "Como siga así voy a pedir que me echéis cuanto antes, por favor. Yo para pasarlo mal me voy a mi casa, tío", ha afirmado el presentador.
Cristina asume su nominación
Por su parte, a Cristina Piaget parece no importarle el hartazgo de sus compañeros. La madrileña ha seguido con su actitud y su manera de ser a pesar de las críticas, asumiendo que mañana sus compañeros van a nominarle durante la gala: "Mañana me van a nominar", decía cantando mientras hacía la prueba semanal con Carlos Lozano. ¿Abandonarán la casa para no tener que convivir con Cristina Piaget? No te lo pierdas en la gala de 'GH Dúo'.