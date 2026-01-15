Inédito | Abenohara y Tania 'Valquiria' destapan el conflicto que tuvieron antes de 'The Ultimate Warrior': "Hemos vuelto a hablar ahora"
Abenohara y Tania ‘Valquiria’ se han reencontrado en 'The Ultimate Warrior', tras un conflicto del pasado
Dos participantes de ‘The Ultimate Warrior’ ya se conocían antes de participar en el reality de MMA de Mediaset Infinity. Hablamos de Abenohara y Tania ‘Valquiria’, que coincidieron en el pasado y protagonizaron un conflicto que ahora ha salido a la luz.
En un momento de confidencias, ambas les han contado a algunos compañeros del concurso la época en la que eran amigas y la manera en la que su relación se transformó en enemistad. ¿Qué fue lo que les ocurrió? Ellas mismas lo han explicado.
Abenohara y Tania ‘Valquiria’ hablan de su encontronazo
Tania ‘Valquiria’ ha contado en la espectacular villa de ‘The Ultimate Warrior’ que en el pasado conoció a Abenohara y que la ayudó en un momento importante de su vida: “Nos llevamos genial, tuvimos una conexión que flipas”, explicaba ella.
“Éramos como hermanas, todo el día juntas”, añadía, antes de relatar qué fue lo que hizo que todo se torciera entre ellas. Desde ese conflicto, ambas no volvieron a dirigirse la palabra y ha sido en el programa donde se han reencontrado: "En ese momento, chocamos (..) Hemos vuelto a hablar ahora". Si quieres descubrir por qué dejaron de hablarse, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.
