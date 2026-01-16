El lapsus de Sandra Barrios en 'GH DÚO' al dirigirse a Carmen Borrego que ha acabado en el enfado de esta: "La has confundido con Terelu Campos"
No han pasado ni unos minutos desde que Sandra Barrios y su trío en 'GH DÚO' se oficializase que la nueva concursante ha protagonizado un momento de tensión -al margen del que ha tenido con la madre de Juanpi en su entrada a la casa- con Carmen Borrego. Todo ha ocurrido con una confusión de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' en pleno directo durante una de las pruebas que se han realizado este jueves, cuyo ganador ha cogido el relevo de la suite al trío formado por Belén Ro, Carmen Borrego y John Guts.
Jorge Javier ha conectado con los concursantes y se ha dirigido al nuevo trío, formado por Andrea, Juanpi y Sandra, para preguntarle a esta última lo siguiente: "¿Con qué compañera te vas a llevar bien?". "Con Anita", ha respondido la andaluza. Además, el presentador le ha preguntado quién "de buenas a primeras" le cae mal: "Dijiste al entrar que Carmen Borrego no te hacía gracia", ha dicho el presentador, a modo de broma.
Sandra ha entrado en un completo lapsus con la colaboradora y ha confesado que no es que no le hiciera gracia, "simplemente hemos coincidido en debates y ella me ataca". "¡Es su hermana!", le ha dicho Anita, antes incluso de que Carmen Borrego mostrase su disgusto ante lo que acababa de escuchar. "¿Yo? ¿Perdón? ¿Conmigo? Perdona, conmigo no has coincidido en tu vida. Yo me como lo mío, los demás que se coman lo de los demás", ha dicho la hija menor de las Campos.
Jorge Javier no ha dado crédito: "Has confundido a Carmen Borrego con Terelu Campos, Sandra", ha dicho el presentador. La expareja de Juanpi ha indicado que le había escuchado mal al presentador y, esta vez ya sobre Carmen Borrego, ha señalado que "no la conoce", por lo que todavía no puede opinar.