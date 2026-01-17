Ya van cinco

Exponerse a salir nominadas con tal de que John Guts salga a la palestra

Cristina y Carlos cada vez mas aislados y enfrentados a sus compañeros. Sin el apoyo del presentador, Cristina está sola

Tras la gala del jueves ya tenemos a los primeros nominados de esta edición: Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts. Belén y Carmen están satisfechas, ya que su prioridad era que John saliese a la palestra, aunque eso implicara exponerse ellas mismas.

Pero si hay un frente claramente abierto en la casa, ese sigue siendo el que apunta directamente a Cristina Piaget. La sensación general es que la mayoría de concursantes están en su contra, con una única excepción: Carlos Lozano. El presentador y la modelo han hecho piña frente al resto, en un ambiente cada vez más cargado y con una hostilidad ya nada disimulada.

A este cóctel se suma el castigo por haber infringido las normas de la prueba semanal: la casa se queda con la mitad de la comida, y con ella llegan las inevitables tensiones. Una penalización que no afecta a los habitantes de la suite, donde el trío formado por Anita, Manuel y Gloria sigue disfrutando de comida ilimitada y ciertos privilegios.

Y hablando de tríos, el recién estrenado por Juanpi, Sandra y Andrea (de La isla de las tentaciones) parece ir adaptándose poco a poco al ritmo de la casa, aunque sin dejar atrás sus rencillas internas.

Tenemos nueva prueba semanal, "La Tierra es redonda", en la que los concursantes tendrán que mantener un globo terráqueo elevado con palos por encima de sus cabezas, mientras memorizan todos los países. No les va a resultar fácil, pero saben que no pueden permitirse fallar. Veremos cómo se desarrolla el día de hoy en la casa de Tres Cantos.

