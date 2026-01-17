GH DÚO, en directo: Cristina y Carlos cada vez mas enfrentados al resto de concursantes
Exponerse a salir nominadas con tal de que John Guts salga a la palestra
Cristina y Carlos cada vez mas aislados y enfrentados a sus compañeros. Sin el apoyo del presentador, Cristina está sola
Tras la gala del jueves ya tenemos a los primeros nominados de esta edición: Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts. Belén y Carmen están satisfechas, ya que su prioridad era que John saliese a la palestra, aunque eso implicara exponerse ellas mismas.
Pero si hay un frente claramente abierto en la casa, ese sigue siendo el que apunta directamente a Cristina Piaget. La sensación general es que la mayoría de concursantes están en su contra, con una única excepción: Carlos Lozano. El presentador y la modelo han hecho piña frente al resto, en un ambiente cada vez más cargado y con una hostilidad ya nada disimulada.
A este cóctel se suma el castigo por haber infringido las normas de la prueba semanal: la casa se queda con la mitad de la comida, y con ella llegan las inevitables tensiones. Una penalización que no afecta a los habitantes de la suite, donde el trío formado por Anita, Manuel y Gloria sigue disfrutando de comida ilimitada y ciertos privilegios.
Y hablando de tríos, el recién estrenado por Juanpi, Sandra y Andrea (de La isla de las tentaciones) parece ir adaptándose poco a poco al ritmo de la casa, aunque sin dejar atrás sus rencillas internas.
Tenemos nueva prueba semanal, "La Tierra es redonda", en la que los concursantes tendrán que mantener un globo terráqueo elevado con palos por encima de sus cabezas, mientras memorizan todos los países. No les va a resultar fácil, pero saben que no pueden permitirse fallar. Veremos cómo se desarrolla el día de hoy en la casa de Tres Cantos.
Descubre aquí la última hora de GH DÚO.
Ya van cinco
Pues, de momento, no veo a nadie de la suite levantado. Al que sí veo es a John Guts, que se recorta la barba en el baño, mientras charla con Canales sobre el peso que perdieron en sus respectivos realities anteriores. Canales se lleva la palma, con 22 kilos perdidos en un mes y medio, cuenta.
Belén pasa para entrar al wc y se queja de que hace mucho frío. Al parecer fuera está nevando.
Carlos aparece por el baño, con la gorra puesta, e interroga a John sobre los turnos de ducha, parece que le toca el cuarto lugar en la cola. Un minuto después tenemos a Juanpi en el baño, que pide su turno de ducha con cara de sueño. John les recuerda a ambos que deben cambiar pilas, y que si se vuelven a dormir pierden su turno de ducha.
Dos arriba
Buenos días, ya estamos por aquí. Tenemos a Canales y a Belén Ro ya operativos, y de charla en el vestidor. Han fantaseado con pedir unas raciones de churros a domicilio, pero en seguida han pasado a hablar de la prueba semanal. Belén dice que se va a poner a estudiar en cuanto estén todos levantados porque le cuesta mucho interpretar mapas, incluso el navegador del teléfono. Antonio propone reunirse con Cármen y Sonia e intentar repasar el mapa mundi, a ver si entre los cuatro consiguen aprendérselo
La señal de Mediset Infínity nos lleva ahora a la suite, donde está todo en blanco y negro. Se ha visto salir a alguien de la habitación, con una sudadera blanca. Llevaba la capucha puesta, así que no sabemos aún quien es el tercer levantado.