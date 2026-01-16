Antía Troncoso 16 ENE 2026 - 03:05h.

Los concursantes protagonizan un auténtico momentazo al final de la gala que deja atónito al presentador

Las primeras nominaciones de 'GH DÚO' destapan estrategias y desencuentros: "¿Os lo han pedido?"

'GH DÚO' vivía esta noche las primeras nominaciones de la edición. Los concursantes han tenido que pasar por el confesionario para tomar la importante decisión de a qué otra pareja o trío querían nominar con 1 y 3 puntos. Al final de la noche, Jorge Javier comunicaba la lista de nominados y hacía una petición que provocaba un auténtico momentazo protagonizado por Anita, Manuel y Gloria.

En la gala de estreno dos parejas de concursantes se hacían con un gran privilegio y ventaja en las nominaciones: Un poder que podría cambiarlo todo. Los afortunados eran, por un lado, Antonio Canales y Raquel Salazar, quienes obtuvieron el poder de la salvación, es decir, sacar de la lista de nominados a una persona; y, por otro lado, Mario Jefferson y Sonia Madoc, consiguieron el poder de la nominación directa.

En el turno de nominar de estas dos parejas, Jorge Javier Vázquez les recordaba los poderes que habían ganado y les desvelaba que podrían hacer uso de los mismos cuando quisiesen, ya sea para estas nominaciones o para más adelante en el concurso. Además, les advertía que, una vez que usasen su poder, no podrían volver a hacer uso de él.

Anita, Manuel y Gloria dejan atónito a Jorge Javier Vázquez

Tras las nominaciones, Jorge Javier Vázquez conectaba con la casa para comunicar la lista de nominados: el trío formado por Carmen Borrego, Belén Ro, John Guts y el dúo de Cristina Piaget y Carlos Lozano. Asimismo, el presentador les recordaba que esto podría cambiar en cualquier momento y que esta nominación no era definitiva.

En ese momento, Jorge Javier añadía: "Si alguna pareja o trio quiere usar su poder, por favor, que se levante y vaya al confesionario". Una declaración que dejaba a todos los concursantes con cara de desconcierto. Como respuesta a las palabras del presentador el trío de Anita, Manuel y Gloria se levantaba del sofá e iba directo al confesionario.

De camino al confesionario, los tres se miraban con cara de confusión. "¿Qué es esto del poder?", decía Anita entre risas. "Yo me he levantado porque digo: "Antes de que se levante otro me levanto yo", pero no tengo ni puta idea", aseguraba Manuel. Completamente descolocado, Jorge Javier les preguntaba: "¿Qué hacéis ahí? ¿Tenéis algún poder?"

"No, el de seducirte, bebé", soltaba Anita Williams, provocando las risas en plató. Ante este lapsus de los concursantes, Jorge Javier les proponía que aprovechasen para disimular ante el resto de la casa a modo de estrategia y señalaba: "Podéis usarlo, pero vamos... Vosotros no tenéis ni un puto poder".