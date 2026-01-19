Abenohara tuvo un gesto con Cele Martínez tras su combate que fue muy criticado

La tensión entre Abenohara y Cele es muy evidente desde el momento en el que pusieron un pie en la espectacular villa de ‘The Ultimate Warrior’. Ninguna de las dos se soporta y, para colmo, han tenido que verse las caras en el tatami en un combate de alta tensión.

Una pelea en la que la canaria se ha mostrado con una actitud que ha llamado la atención de Guanyar, uno de los presentadores del reality de MMA de Mediaset Infinity, que no ha dudado en condenar el comportamiento de la luchadora: “No me ha gustado”.

El cara a cara de Abenohara y Cele antes del combate

Antes de subirse al cuadrilátero, las dos concursantes de ‘The Ultimate Warrior’ han tenido la oportunidad de enfrentarse en un careo que ha estado moderado por Misho y en el que la tensión podía cortarse con un cuchillo: “Es un combate que ha tenido salseo desde el primer momento”, decía el presentador para darles paso.

Nada más verse, las dos se han dicho lo que pensaban la una de la otra. Por un lado, Cele ha asegurado que su compañera le intimidaba “cero”, mientras que Abenohara ha asegurado que su contrincante no tenía nada que hacer con ella: “Nunca subestimo a mis rivales, pero tú no eres rival para mí”, apuntaba.

Al escuchar esas palabras, la que lleva menos tiempo dedicándose al MMA ha declarado: “Ella ya ha tenido su carrera ya tiene una edad y está en el momento de decir adiós. Tiene que retirarse y dejar a las nuevas generaciones”, ha dicho, en un combate de zascas en el que no han parado de volar los dardos entre ellas.

Abenohara y Cele se enfrentan en el tatami

Después de verse las caras en una tensa conversación, Abenohara y Cele se han visto frente a frente en el tatami: “No estoy preparada para perder porque no he perdido nunca, nací para ganar”, decía la canaria, antes de encontrarse con su rival.

Ambas han protagonizado un combate de altura, en el que ha resultado vencedora Abenohara. Al ganar, ha tenido una reacción que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia y que ha sido muy criticada por Guanyar: “No se puede tener esa actitud”, decía.