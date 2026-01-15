Abenohara se ha mostrado muy afectada tras el pesaje oficial de ‘The Ultimate Warrior’

Los participantes de ‘The Ultimate Warrior’ han tenido que enfrentarse a una de las pruebas más duras en el arranque del reality show de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Mediaset Infinity: el corte de peso. Los dieciséis se han retado a sí mismos y se han esforzado al máximo para dar el peso en la báscula.

Sin embargo, aunque los guerreros y guerreras han evitado ingerir alimentos y líquidos durante varias horas y se han sometido pruebas que les han hecho sudar de lo lindo, no todos ellos han conseguido datos óptimos en el pesaje oficial. Una de ellas ha sido Abenohara, que se ha sentido muy dolida con el resultado.

Abenohara se disculpa por no dar el peso en ‘The Ultimate Warrior’

Después de varias horas de esfuerzo, Abenohara se ha enfrentado al pesaje oficial y no ha logrado obtener el dato que se le pedía en la báscula, algo que no ha sentado nada bien a algunos de sus compañeros, que no han dudado en criticar que la concursante no hubiera empezado su preparación antes de entrar al reality de Mediaset Infinity.

“Si alguien no supera el corte de peso, es una falta de respeto para los compañeros que se dejan los cojo*** todos los días para bajar de peso (..) Si no tienes un compromiso, no puedes estar ni aquí ni en ninguna competencia”, decía Chuki, visiblemente indignado.

Por su parte, Abenohara se ha mostrado muy dolida y no ha dudado en excusarse ante sus compañeros por lo sucedido: “Quiero pedir perdón y disculpas a mis compañeros. Esto no me había pasado nunca. Siempre he llegado al peso y he cumplido las normas. No he cumplido con el peso y estoy enfadada conmigo misma”, declaraba.