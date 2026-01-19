Franco Tenaglia se ha sincerado en 'The Ultimate Warrior' sobre una de las etapas más complicadas de su vida

Franco Tenaglia ha llegado a ‘The Ultimate Warrior’ dispuesto a convertirse en una leyenda del MMA y, para ello, se está preparando con todas sus ganas en todos y cada uno de los entrenamientos que realiza con los hermanos Climent, quienes lo están formando como guerrero para competir en la liga profesional.

Sin duda alguna, el concursante del reality deportivo de Mediaset Infinity es uno de los luchadores más conocidos y con más experiencia, pero ¿Cómo fueron sus inicios? Franco Tenaglia se abre en canal y habla por primera vez de su dura infancia y de cómo fueron sus primeros pasos en esta disciplina deportiva.

Franco Tenaglia se abre y habla de su complicada infancia

El ahora concursante de ‘The Ultimate Warrior’ se ha sincerado ante las cámaras, ha contado la realidad de su infancia y el suceso que lo marcó para siempre. Un episodio familiar que le hizo cambiar su forma de pensar y alimentó su rol de persona protectora.

Franco Tenaglia ha explicado que, a raíz de ese episodio, tuvo que armarse de fuerza y adaptarse a las circunstancias: “Me salió ese instinto de saber defender a los mío”, declara el que ahora está compitiendo en el reality show de Mediaset Infinity.

El concursante que se ha enfrentado al primer combate de ‘The Ultimate Warrior’ con Franco Tenaglia ha recibido una emotiva sorpresa de su novia: una carta en la que ella le ha expresado su apoyo incondicional en estos momentos en los que se encuentran separados: “Es mi niña, mi tesoro”, ha dicho, visiblemente emocionado.