Belén Ro y Cristina Piaget han protagonizado un tenso enfrentamiento: las imágenes

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre uno de los enfrentamientos más fuertes que se han vivido hasta el momento en 'GH DÚO'. El presentador ha tildado de "incalificable" la discusión que han tenido en la ducha Belén Rodríguez y Cristina Piaget.

Todo comienza desde el momento en que la colaboradora de Telecinco quiere entrar a la ducha. Rodríguez decide finalmente abrir la puerta, y se encuentra con que su cumpañera se está duchando. "¿Quién está?", pregunta. "Yo", responde la otra.

Hasta este instante todo fluía con total normalidad. Sin embargo, de un momento a otro, la conversación adquiere otro tono. "Todavía no se podía", le dice Belén Ro. "¡Que me está viendo la cámara en pelotas, fuera!", exclama al momento Piaget.

La televisiva, que comparte el concurso con Carmen Borrego, le lanza un mensaje tras ello. "Hasta que no dice el Súper que nos duchemos no podemos estar aquí. Lárgate tú porque me toca ducharme", le avisa.

Cristina Piaget, en un tenso enfrentamiento, le pedía que le dejase ducharse. "¿Te has dado cuenta de lo que has hecho, pedazo animal? Que me ha visto en pelotas España entera", le traslada. Belén Ro, al escucharla, era clara: "no me insultes".

Además, compartía ante sus compañeros lo que estaba presenciando. "Esta señora no está para convivir, está haciendo 'pipí' en la ducha", relata. "Que apagues la ducha y salte", le volvía a pedir Belén Ro.

"Pues me pongo el albornoz", anunciaba la otra. En ese momento también volvían los reproches. "No me mires el chichi, cotilla", le decía hasta en tres ocasiones Cristina Piaget a su compañera como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.