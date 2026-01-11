Antía Troncoso 11 ENE 2026 - 18:33h.

El presentador de televisión, muy molesto con sus compañeros por la comida, los acusa de ser unos egoístas

¡La casa de 'GH DÚO' está que arde! La primer prueba semanal de la edición, 'La montaña', provoca las primeras tensiones entre los concursantes, que esta semana deben convivir como si estuviesen de expedición, durmiendo en camastros con sacos y comiendo raciones de campaña. Ha sido justo el tema de la comida el que ha hecho explotar esta mañana a Carlos lozano.

Durante esta semana, la casa de Tres Cantos tiene su propia montaña. Se trata de una pared de más de dos metros que tiene a cada lado una cuerda. Si los concursantes quieren mejorar sus condiciones de vida, deberán cumplir la importante misión de aguantar sobre la montaña sujetando la cuerda e intentando mantener el equilibrio. Pueden subir a 'La Montaña' cuando quieran, pero para superar la prueba lo importante serán las horas que han estado en equilibrio.

Siguiendo el estilo de esta prueba, los concursantes viven está semana en las condiciones propias de un campamento de la montaña. Por eso mismo, los suministros y las provisiones con los que cuentan son mínimos, apenas lo imprescindible para sobrevivir. Esto afecta principalmente en la comida, que se trata de unas cajas militares con comida racionada en la que se encuentra: sopa de sobre, latas de guisados, polvos isotónicos, entre otros.

El monumental enfado de Carlos Lozano por las raciones de comida

A la hora de la comida, Carlos Lozano estallaba contra sus compañeros al descubrir que algunos de ellos se habían quedado con las cajas de racionamiento que tenían la mejor comida y les han dejado al restos lo que nadie quiere. Muy enfadado se dirigía hacía la zona donde está situada la comida y, después de inspeccionar las raciones que quedaban, exclamaba:

"¿Y ahora qué? ¿Qué ha quedado? ¿Lo que no quiere nadie? ¡Hostia, no! La caja viene cerrada c***. Coge la caja y lo que te toca te lo comes. Toda la mierda que no quiere nadie es lo que se queda y el listo se ha llevado la comida que más le gusta. Ya es que no tengo ganas de nada, a la mierda", se quejaba el presentador.

Muy malhumorado, el presentador de televisión les decía a sus compañeros: "Llega el último y se encuentra todas las latas que no quiere nadie. Eso es egoísmo", además comunicaba la medida que iba a adoptar a partir de mañana: "El que va a ir a por las cajas voy a ser yo. Voy a daros una caja a cada uno y lo que os toque es lo que se va a comer cada uno. Y si a mí me toca una mierda en mi caja, me la como, pero no se lo doy a otro".

