Carlos, salvado

20 ENE 2026 - 23:13h.

Esta noche, Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget o John Guts, dos de ellos se salvará de la expulsión del próximo jueves y se resolverá la prueba semanal

Belén Ro, al límite con John Guts en 'GH DÚO': ''Si no le echan a él, yo abandono''

Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget o John Guts: los dos menos votados por la audiencia saldrán de la lista de aspirantes para abandonar la casa el próximo jueves. Además, se celebrará la curva de la vida, en la que uno de los cinco nominados compartirá los momentos de su vida que más le han marcado, y lo decidirá el público a través de una votación express. Y tendrán lugar los alegatos: los nominados podrán escuchar los discursos a favor de su continuidad en 'GH DÚO', que serán pronunciados por sus familiares o amigos desde plató.

Por otro lado, se resolverá la prueba semanal 'La Tierra es redonda', y descubriremos si la han superado, así como conocer la última hora de la convivencia en la casa de Tres Cantos. Conectamos con la casa.