Esta noche, Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget o John Guts, dos de ellos se salvará de la expulsión del próximo jueves y se resolverá la prueba semanal
Belén Ro, al límite con John Guts en 'GH DÚO': ''Si no le echan a él, yo abandono''
Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget o John Guts: los dos menos votados por la audiencia saldrán de la lista de aspirantes para abandonar la casa el próximo jueves. Además, se celebrará la curva de la vida, en la que uno de los cinco nominados compartirá los momentos de su vida que más le han marcado, y lo decidirá el público a través de una votación express. Y tendrán lugar los alegatos: los nominados podrán escuchar los discursos a favor de su continuidad en 'GH DÚO', que serán pronunciados por sus familiares o amigos desde plató.
Por otro lado, se resolverá la prueba semanal 'La Tierra es redonda', y descubriremos si la han superado, así como conocer la última hora de la convivencia en la casa de Tres Cantos. Conectamos con la casa.
Carlos, salvado
Buenas noches amigos. Soy José Comas y ya estoy con vosotros. Llega un momento clave. La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa Carlos. "Los ratoncitos va a empezar a tener miedo", anuncia el recién salvado. Después, vemos un vídeo en el que casi toda la casa raja de Carlos al que se le acusa de hacerse la víctima y de utilizar a Cristina. Acto seguido, vemos la vuelta de Carlos a la casa. Sus compañeros les reciben con cordialidad y caras largas. A continuación, los nominados también vuelven al salón.
Belén y Carmen, siguen nominadas
JJ conecta con los nominados en la sala de expulsión y se sinceran sobre cómo se sienten. John tiene claro que quiere que Belén o Carmen salgan expulsadas el jueves y ellas opinan lo mismo sobre él. Carlos opina que también debe salir John y Cristina comenta que ella lo que tiene claro es que quiere quedarse, quiere vivir la experiencia durante más tiempo y seguir el camino que ha empezado en 'GH'. JJ pide el sobre y lee su contenido: Belén y Carmen siguen nominadas, así que la doble salvación ya es cosa de tres. Carlos, Cristina o John, dos de ellos se salvarán esta noche y saldrán de la lista de nominados.
Todo nuestro apoyo para Canales
Luces rojas en la casa
El presentador da un susto a los concursantes. La casa se apaga y se encienden las luces rojas que indica expulsión. JJ anuncia que la audiencia ha decidido quien debe abandonar la casa, y antes de decir del nombre de expulsado, envía a los nominados a la sala de expulsión. La luz normal vuelve a la casa y los concursantes se quedan muy sorprendidos sin saber qué puede pasar. Los nominados Carmen, Belén, John, Carlos y Cristina se marchan a la sala de expulsión para conocer la decisión de la audiencia, ¿quiénes serán los dos salvados de la noche?
Los porcentajes
El presentador vuelve a conectar con la casa, habla con los nominados y todos ellos aseguran que no quieren salir expulsados. Desde plató se actualizan los porcentajes: los dos menos votados serán salvados de la nominación. John dice que cree que los expulsados van a ser Carlos o Cristina, y Carlos piensa que el expulsado va a ser John por creer que se va él.
Comienza la gala de salvación
Jorge Javier Vázquez conecta con la casa y los concursantes se quedan muy sorprendidos al ver la imagen del presentador en el pantallón del salón. Comienzan hablando de la inesperada salida de Antonio de la casa con la que todos se han quedado muy impactados y los concursantes se despiden de él. Raquel: "He conocido a un Anotnio que me ha encantado, que no he podido tener un compi mejor y que lo llevo en mi corazón aquí y fuera de la casa". Anita: "Para mí, Antonio aquí ha sido una persona súper importante, un gran hermano de verdad, para lo bueno y para lo malo. Espero que vuelva y que todo esté bien fuera". El presentador afirma que esta gala va dedicada a Antonio Canales.