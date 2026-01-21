Miguel Frigenti estalla y revela lo que habló con Belén Ro antes de entrar a 'GH DÚO': "Ya estoy cansado"
Durante el programa especial de salvación de 'GH DÚO', Miguel Frigenti mostraba su enfado ante los comentarios que está recibiendo por sus defensas y comentarios sobre la edición respecto a Carmen Borrego, lo que explicaba, visiblemente molesto, con las palabras de Terelu Campos en plató.
Terelu Campos hablaba sobre el momento límite por el que ha pasado su hermana en la casa de Tres Cantos con protocolo de abandono incluido: "Lleva dos días mejor, yo no quiero que salga. Creo que ella se puso una primera meta y yo le dije que la cumpliera".
Momento en el que Jorge Javier Vázquez le preguntaba por si estaba enfadada con Miguel Frigenti y ella se explicaba: "Le tengo que hacer una pregunta, el otro día Belén dijo: 'Quiero decir algo a Miguel Frigenti, ya sabes lo que tienes que hacer' y automáticamente veo que Miguel pide el voto para que salga Carmen. Si Belén le ha dicho esto a Miguel me gustaría que esto lo supiera".
El enfado de Miguel Fringenti en plató
Lo que hacía a Miguel Frigenti se explicase y mostrase su enfado ante esto: "Ya estoy cansado, no paro de recibir presiones por parte de mis compañeros por no defender a Carmen Borrego. Venir al trabajo ya se me está haciendo muy complicado, siempre he ido por libre".
Y el colaborador no dudaba en aclarar lo que habló con Belén Rodríguez antes de entrar al reality: "Ella me dice: 'Si te gusta mi concurso y decides defenderme, por favor entra los votos en un nominado y yo le digo: 'Vale, si me gusta tu concurso dalo por hecho'. Yo no me comprometo con ella a nada, para mí los concursantes no tienen ningún status, son todos iguales, independientemente de si trabajan como compañeros de profesión o no. Voy a decir lo que yo quiera". Lo que hacía reaccionar a Terelu: "Me dejas tranquilísima".
Belén Ro y Cristina Piaget sorprenden al firmar la paz con un abrazo
Mientras tanto en la casa de Tres Cantos, Belén Rodríguez sigue en pie de guerra con John Guts y parece que ha tenido un acercamiento con Cristina Piaget, ¿durará mucho tiempo la paz entre ellas?