Patricia Fernández 21 ENE 2026 - 03:40h.

Los nominados reciben las sorpresas de sus seres queridos durante la gala especial de 'GH DÚO'

Jorge Javier se pronuncia tras las palabras de John Guts sobre las mujeres: "Estamos creando y votando una sociedad terrible"

Compartir







Los nominados de 'GH DÚO' iban a vivir una noche de emociones en esta gala especial del martes, en la que además de que dos de ellos iban a salvarse de la expulsión, los menos votados por la audiencia, iban a recibir la sorpresa de sus seres queridos para darles un mensaje de ánimo, aunque John Guts hablaba de la no relación con su familia cuando Jorge Javier Vázquez hablaba con él sobre esto: "No hemos localizado a nadie".

El presentador conectaba con el confesionario, donde estaba John Guts, al que le decía algo: "Queríamos sorprenderte con un mensaje de alguien especial en tu vida, pero no hemos localizado a ningún familiar". Lo que él explicaba: "No existen, no hay relación, esa parte está eliminada. No vas a encontrar nada por ningún sitio de ninguna persona relacionada conmigo en ese aspecto, no hay familia". El que relataba cómo se encuentra con esto.

Aunque Jorge Javier Vázquez le explicaba que alguien si quería decirle algo, su defensora y representante, Marina: "Sé que llevas una mochila que arrastras, suéltala. La vida te ha dado duro y que tienes esa coraza. No tendrás familia de la que todo el mundo piensa, pero por todo rinconcito del mundo por el que te has movido has dejado a mucha gente que te quiere, a la que has ayudado y que siempre tendrás a tu lado". Lo que este agradecía de corazón.

La emotiva llamada de Carmen Borrego con su marido

Carmen Borrego corría a coger el teléfono cuando sonaba en la casa de Tres Cantos. Al otro lado de la línea estaba José Carlos, su marido, el que quería dedicarle unas bonitas palabras: "Estoy orgulloso de ti y todos estamos bien, estamos bien si tú estás bien. Mucho ánimo y sé tú, eres una mujer valiente, has pasado por circunstancias peores y has salido adelante". Lo que ella agradecía: "Quiero que me veáis bien, sé que os he fallado algunas veces, pero me voy a seguir levantando por vosotros. Quiero estar contigo toda la vida".

Las dudas de Belén Rodríguez con las palabras de Esperanza Gracia

Esperanza Gracia era la amiga de Belén Rodríguez que quería dirigirse a ella. "Hay un cambio de signo, esa energía te empuja al cambio y te invita a una nueva estrategia. Este programa es lo más, date cuenta a lo que estás jugando, no es tu casa y lo que están contigo son contrincantes, de amigos nada, no abras tu corazón porque vas a dejar que los demás ganen y tú no", le decía, lo que generaba dudas en la concursante: "No he entendido el mensaje, ha entrado Carmen y me ha interrumpido. Ahora me quedo con que estoy jugando mal, no me podéis dejar así".

El mensaje para Cristina Piaget de su hijo

Después de enfrentarse a la curva de la vida, Cristina Piaget recibía un mensaje de su hijo, que solo podía escuchar ella y con el que terminaba muy emocionada, sin poder evitar las lágrimas: "Qué regalazo me habéis hecho, ahora pase lo que pase soy la mujer más feliz del mundo".