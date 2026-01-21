Lara Guerra 21 ENE 2026 - 01:37h.

Hace unos días, John Guts detallaba en la casa de 'GH DÚO' su visión acerca del empoderamiento de las mujeres. Como no podía ser menos, las imágenes se han visto en la gala del martes y su defensora ha pedido a Jorge Javier poder explicarse. Colaboradores como Terelu Campos o el propio presentador no ha dudado en pronunciarse.

En primer lugar, tras hacer el repaso semanal las imágenes de John dando su punto de vista sobre lo ocurrido con las mujeres. Un discurso que dejaba a Carlos Lozano sin palabras: “Les vendieron un falso empoderamiento y ¿qué pasó? Que se necesitaban más impuestos. Entonces dijeron, ¿Cómo mandamos a estas viejas, las sacamos de la cocina, de barrer y de planchar para que se pongan a jalar y que paguen impuestos? Hay que decirles que son mujeres trabajadoras, mujeres independientes, mujeres empoderadas…¿Por qué? Porque estaban haciendo un trabajo en casa y educando a los hijos de la manera más pendeja del mundo. Entonces ¿Qué dijeron? Tú eres fuerte, tú eres independiente… les vendieron esa idea ¿Qué fue lo que pasó con el tema del feminismo? Que está creado por el sistema, porque no es lo mismo que en una casa pague impuestos uno a que paguen dos”, afirmaba el concursante.

Después de la visualización, su defensora primero agradecía que las votaciones sigan abiertas porque "llevamos una semana con este tema y tenía ganas de explicarme". Ante esto, Terelu comenta que "te va a ser difícil, Marina". En este momento, la defensora comienza: "Lamentablemente estamos en un sistema donde las leyes las hacen los hombres...", la hermana de Carmen de nuevo interrumpe y comenta "y con hombres como él...".

Prosigue Marina: "En ningún momento John dice que piense eso. Él ha vivido en un país que en el que la gente está muy atrás con respecto a nosotros y se les ha vendido a las mujeres ese papel de empoderamiento, pero no es el contexto quizás para politizar, ese no es el contexto. Le conozco y no es machista para nada".

Terelu Campos responde a las palabras de Marina

La hermana de Carmen Borrego no ha dudado en pronunciarse: "Si yo estuviera en tu lugar haría un agujero y que me trague la tierra. Yo escucho muy bien y entiendo todavía mejor. Si tú no estás de acuerdo con eso después de ese discursito y eso es una barbaridad, pero no lo has dicho. Lo que más me sorprende, John me parece que lo que dice es de analfabetismo que no puedo con ello es que Carlos Lozano se calle".

Por último, Jorge Javier añade unas palabras al respecto y en relación con lo que ha dicho el concursante: "No sé como os han sorprendido las palabras de Guts porque con toda esta ola reaccionaria que nos viene y que se está instalando en todo el planeta...las palabras de Guts son el futuro. En una sociedad terrible como la que estamos creando y votando gente como Guts va a tener muchísimo poder".