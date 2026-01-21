Patricia Fernández 21 ENE 2026 - 01:24h.

¡Descubre si los concursantes han sabido colocar en el mapa los países!

Antonio Canales finaliza su participación en 'GH DÚO': así han reaccionado sus compañeros

Compartir







En la prueba semanal de 'GH DÚO', los concursantes han tenido que aprender dónde se encuentran todos los países del mundo y después colocar catorce de ellos en el mapa a modo de examen.

En la casa de Tres Cantos, los concursantes se medían a estas preguntas y lograban resolver once países de manera correcta, por tanto quedaban tres para poder superar la prueba, a los que se iban a enfrentar Juanpi y Raquel Salazar en directo durante el programa especial de salvación de 'GH DÚO'.

Juanpi y Raquel Salazar entraban a la sala de expulsión y se enfrentaban al reto de tener que colocar Canadá, Japón y Australia en el mapa, ¿lo habrán conseguido? ¿Los concursantes habrán superado la prueba de esta semana? Dale al 'play' y descúbrelo.