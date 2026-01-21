Darío Linero se sincera en una entrevista exclusiva en la que hace autocrítica sobre su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y reflexiona, sin filtros, sobre las decisiones que marcaron su experiencia en el reality

Darío Linero ha hablado claro. Tras uno de los reencuentros más tensos de 'La isla de las tentaciones 9', el concursante se sincera en una entrevista exclusiva concedida a la web durante ‘El debate final de las tentaciones’, presentado por Sandra Barneda, donde hace el balance más duro y personal de su paso por el programa.

El joven reconoce que no todo se hizo bien, que verse desde casa ha sido especialmente complicado y que hay palabras y actitudes que hoy mira con otros ojos. Una autocrítica sincera que llega en pleno huracán emocional, cuando las heridas siguen abiertas y las decisiones pesan más que nunca.

Durante la entrevista, Darío también habla del dolor de la separación, de la impotencia de no poder explicar lo que sentía y de cómo el programa le ha obligado a enfrentarse a sus propios límites. Un proceso intenso que, según confiesa, le ha removido por dentro y le ha hecho replantearse muchas cosas.

Pero no todo ha sido oscuridad. Darío desvela cuál ha sido su gran refugio dentro de la experiencia, el apoyo incondicional de sus compañeros, y deja claro que 'La isla de las tentaciones' no solo pone a prueba el amor, sino también la forma en la que uno se enfrenta a sus emociones.

Once años juntos y dos formas muy distintas de vivir 'La isla de las tentaciones 9'

Darío Linero y Almudena Porras llegaron a 'La isla de las tentaciones 9' tras once años de relación con la intención de poner a prueba su amor. Lo que no esperaban era que esa larga trayectoria se convirtiera en uno de los grandes puntos de conflicto dentro del reality.

Tras su paso por República Dominicana, ambos reflexionan sobre si llevar tanto tiempo juntos jugó a favor o en contra de la pareja. Y aunque parten de la misma experiencia, sus sensaciones no coinciden en absoluto.

Dos visiones opuestas, una relación marcada por el apego y los celos, y una prueba que terminó cambiándolo todo. ¿Fue precisamente esos once años lo que acabó pesando más en su ruptura?

Almudena, tras 'La isla de las tentaciones 9': “Darío me lo puso en bandeja”

Por otra parte y tras ver todo lo ocurrido, Almudena lo tiene claro: “He llegado a la conclusión de que de amor nadie se muere y que gracias a ‘La isla de las tentaciones’ me ha cambiado la vida para bien. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, explicó en la entrevista que concedió en exclusiva para esta web. Para ella, la experiencia fue reveladora: “Darío me lo puso en bandeja. La isla tenía que ser mi paraíso para darme cuenta de que tenía que estar sin él”. Ver las imágenes desde fuera tampoco fue fácil: “Lo más duro fue darme cuenta de cosas que allí no veía. Duele revivirlo otra vez”, ha admitido.

