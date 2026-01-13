Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Pepe del Real están seguros de que el andaluz no tenía intención de dar un paso más con Almudena, sino de todo lo contrario

Los colaboradores opinan si cuatro meses son suficientes para cerrar lo vivido en 'La isla de las tentaciones 9'

La relación de Almudena y Darío ha sido, sin duda, una de las más comentadas y dolorosas de ‘La isla de las tentaciones 9’. Tras once años juntos, la pareja llegó al reality con la intención de poner a prueba su amor y poner fin a la dependencia emocional de la andaluza por su novio, pero lo que ocurrió en República Dominicana terminó marcando un punto de no retorno. Las hogueras finales dejaron claro que el desgaste era profundo y que las heridas abiertas durante la experiencia difícilmente podían cerrarse.

Durante su paso por la isla, Darío protagonizó un acercamiento progresivo con su soltera favorita, Cristina, lo que dinamitó la experiencia de Almudena que vivía el proceso desde la inseguridad y el miedo a perder una relación que había sido el eje de su vida durante más de una década. Las imágenes, los reproches y la falta de comunicación evidenciaron que la pareja arrastraba problemas previos que el formato no hizo más que sacar a la luz.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Almudena se enteró de que Darío había comentado que tenía intención de pedirle matrimonio. Para ella, esta revelación supuso un golpe emocional enorme, como ella misma confesó “se quedó en fuera de juego” ya que contrastaba radicalmente con la actitud que él mostró en la isla y con el desenlace de su historia. Almudena no pudo evitar preguntarse cómo alguien que supuestamente planeaba dar un paso tan importante podía terminar rompiendo la relación de esa forma.

Los colaboradores no creen que Darío quisiera pedirle matrimonio a Almudena

Los colaboradores de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Pepe del Real analizaron si Darío realmente tenía intención de pedir matrimonio o si se trataba de una excusa previa al reality. Pepe del Real fue especialmente contundente: "Yo creo que Darío necesitaba ir a la isla para salir de esa relación que se había enquistado de alguna manera. Y lo de pedir matrimonio era ficticio. Yo creo que él tenía más ganas de dejar a Almudena. Y la excusa perfecta era 'La isla de las tentaciones'. No se atrevía a dar el paso y gracias a la isla lo ha dado", sentenció el tertuliano.

Una opinión que ha sido compartida también por sus compañeras, como Giovanna que nunca se creyó que fuese a ocurrir esa supuesta pedida de mano: "Yo tenía claro desde el principio que no se quería casar con Almudena, que realmente iba a este concurso para echarle valor y que esta relación se terminase".

