Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra han hecho balance de su paso por el reality y han explicado de qué cosas se arrepientes y cuales de ellas cambiarían

Tras varias semanas de intensos capítulos y momentos que han marcado esta novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ en Telecinco, el reality presentado por Sandra Barneda se acerca a su desenlace con tres debates finales tras los reencuentros grabados cuatro meses después de la experiencia en República Dominicana donde pudimos descubrir la situación actual de las parejas, pero ¿qué habrá cambiado desde esos reencuentros? Alexia Rivas o Miguel Frigenti, colaboradores que han seguido muy de cerca esta edición hicieron un balance de lo que las parejas han vivido en esta novena entrega que se postula como la más intensa de todas.

En los últimos días, los participantes protagonistas de esta edición han comenzado a coincidir de nuevo en plató - como veremos esta noche - para confrontar lo vivido, poner en común sus reflexiones y, sobre todo, hablar con sinceridad de lo que significó para ellos este viaje donde pusieron a prueba el amor por su pareja. Los debates han servido para que algunos participantes vean con perspectiva lo que ocurrió dentro de las villas y compartan sus pensamientos con el público, y también para que conozcamos qué parejas siguen aún juntas tras esta experiencia.

¿Qué cambiarían de su paso por 'La isla de las tentaciones 9'?

Uno de los aspectos que más intriga a los telespectadores es saber qué cambiarían los participantes de la novena edición tras ver de nuevo las imágenes y ver sus comportamientos dentro del reality. En un vídeo exclusivo que encabeza esta noticia - que puedes ver dando play - Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra respondieron a esta pregunta con reflexiones distintas: algunos miran atrás con autocrítica, otros defienden su postura y otros simplemente aseguran que su comportamiento fue parte esencial de su proceso personal.

Claudia ha explicado que ha sido totalmente real consigo misma y que todo lo vivido le servirá para aprender. Darío reconoce que hay cosas que cambiaría —en especial algunas reacciones— aunque la sinceridad, según él, también ha marcado su paso por la isla. Por su parte, Helena admite que hay varios aspectos que modificaría una vez que ha analizado todo lo ocurrido, aunque entiende que lo hecho ya forma parte de su historia.

¿De qué se arrepienten los participantes de 'La isla de las tentaciones 9'?

Dentro del análisis que han hecho los participantes entrevistados también les hemos hecho hacer un poco de autocrítica para conocer de qué se arrepienten. Darío reconoce que "ha sido duro" ver las imágenes desde casa y admite que "la forma en la que actuó no fue la correcta". Enrique confiesa que quizá debería haberse soltado más desde el principio y haber sido él mismo sin timidez, aunque también reitera que no cambiaría nada de su experiencia.

En el vídeo completo podrás descubrir las respuestas de Helena, Claudia y Sandra sobre cómo valoran hoy sus actos y aprendizajes tras vivir la experiencia en 'La isla de las tentaciones 9'.