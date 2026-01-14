¿Qué duele más, lo que pasa dentro de 'La isla de las tentaciones 9' o lo que ocurre después, en la vida real? Los colaboradores de 'Vamos a ver' opinan, ¡dale play!

El balance más real de 'La isla de las tentaciones 9', por Alexia Rivas, Tony Spina o Miguel Frigenti: "La vida pasa”

Por fin hemos podido visualizar una primera y segunda parte de lo que es el reencuentro de las parejas cuatro meses después de las hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones 9’. Sandra Barneda ha vuelto a reunir a sus protagonistas en unos reencuentros muy esperados que han demostrado que el paso del tiempo no siempre es suficiente para cerrar heridas. Y es en estos programas donde descubrimos, después de meses de silencio, qué ha ocurrido fuera de República Dominicana, cómo han evolucionado las relaciones y, sobre todo, qué consecuencias reales han tenido las decisiones tomadas en la última vez que estuvieron al otro lado del charco.

Los reencuentros han estado cargados de emociones, reproches y sorpresas. Algunas parejas han llegado aparentemente más calmadas, con discursos reflexivos y una cierta sensación de aprendizaje, mientras que otras han mostrado que el dolor que experimentaron viendo cómo se comportaban sus parejas sigue muy vivo. Las imágenes del pasado, combinadas con las vivencias posteriores lejos de las cámaras, han servido para reabrir conflictos que parecían enterrados. En muchos casos, lo que ocurrió fuera de la isla ha resultado incluso más determinante que las infidelidades vistas durante la convivencia con los tentadores.

La opinión de los colaboradores sobre lo que duele más en 'La isla de las tentaciones 9'

Desde esta web y en exclusiva hemos querido debatir en el plató de ‘Vamos a ver’ con sus colaboradores sobre una de las grandes preguntas que deja cada edición del reality: ¿qué duele más, lo que pasa dentro de la isla o lo que ocurre después, en la vida real? Adriana Dorronsoro ofreció una visión empática: “A ver, yo creo que al final todo duele. Es verdad que, a muchos, como son muy egocentristas, yo creo que les duele más lo que sale en la isla, más que nada porque se ve públicamente y quedan peor o mejor, pero yo creo que todo duele”, señaló la presentadora en nuestra entrevista que puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia.

Por su parte, Pepe del Real puso el foco en el conjunto de experiencias vividas y en la importancia de los reencuentros para entender la historia completa, y Giovanna González lo hizo posicionándose en el dolor que generan las circunstancias que ocurren una vez que finaliza la grabación del reality: "Es más duro lo que pasa fuera, porque ya una vez que estás allí tú sabes a lo que vas".

