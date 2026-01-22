Adriana Dorronsoro y Pepe del Real explican las emociones que sintieron al ver el último encuentro en plató de Darío y Almudena, de 'La isla de las tentaciones 9'

Tras una temporada repleta de tensión, reproches y emociones intensas en ‘La isla de las tentaciones 9’, el debate final entre Darío Linero y Almudena Porras se ha convertido en uno de los momentos más comentados del reality a la par que emotivo. En un reencuentro lleno de sinceridad y lágrimas, la expareja, que mantuvo una relación de 11 años, habló como nunca antes lo había hecho desde su ruptura, provocando que todo el plató se emocionara hasta las lágrimas.

El debate arrancó con confesiones crudas y honestas, Darío reconoció que muchas de sus actitudes durante el concurso le llenan de vergüenza y arrepentimiento: “Me ha dado asco lo que he hecho”, dijo visiblemente afectado, admitiendo que incluso se tapó los oídos al escuchar algunos de sus propios comportamientos. Almudena, por su parte, le reprochó que no hubiera sido lo suficientemente valiente en ciertos momentos, describiendo que se sintió como si hubiera caído en “un pozo sin fondo”.

La intensidad emocional del momento hizo que figuras del plató como Marta Peñate, Sandra Barneda y Terelu Campos no pudieran contener las lágrimas, demostrando el impacto de la conversación más allá de los protagonistas. Tras varios minutos de intercambio, la conversación terminó con un perdón, palabras de comprensión y aceptación, y culminó en un abrazo sincero entre Darío y Almudena, que fue aplaudido por el público y que simbolizó la madurez de ambos para cerrar el capítulo de su historia de amor.

Las reacciones de los colaboradores de ‘Vamos a ver’ a este momentazo

Adriana Dorronsoro destacó que el debate final le “había gustado mucho”. Para ella, ver cómo Darío y Almudena hablaban desde el cariño y asumían sus errores después de tantos años fue “muy importante” y “bonito de ver”, subrayando que demostró que incluso tras las rupturas más dolorosas puede haber respeto y crecimiento mutuo.

Por su parte, Pepe del Real calificó el debate final como “oro televisivamente hablando”. Para el colaborador, no solo fue un momento muy emotivo, sino también un ejemplo claro de que el formato transmite un mensaje profundo: “a veces el amor se acaba y hay que aprender a expresarlo y entenderlo, incluso cuando duele”. Él mismo confesó emocionarse hasta el punto de llorar, destacando la calidad humana del momento y su valor televisivo.

Almudena, tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9': "Darío me lo puso en bandeja"

Durante el debate pudimos entrevistar a Almudena que hizo balance de todos los aprendizajes que ha obtenido de esta experiencia que calificó como "lo mejor que le había pasado en la vida" porque ha aprendido que "de amor nadie se muere". Además, para ella la experiencia fue reveladora: “ La isla tenía que ser mi paraíso para darme cuenta de que tenía que estar sin él”.

Puedes disfrutar de las entrevistas al completo, dando play a los vídeos.