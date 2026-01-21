Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra han recordado la parte negativa y positiva de haber participado en una experiencia como esta

La 'red flag' que marca un antes y un después tras 'La isla de las tentaciones 9': “Pedir o rogar cariño”

‘La isla de las tentaciones 9’ ha sido una de las ediciones más intensas del formato y la única que ha conseguido que Sandra Barneda pierda los nervios. Desde el primer programa quedó claro que las parejas llegaban con grietas importantes y que la experiencia iba a llevarlas al límite. Infidelidades, reproches, ansiedad y rupturas definitivas han convivido con amistades inesperadas, crecimiento personal y nuevos comienzos, dejando un balance tan doloroso como transformador para sus protagonistas.

Lo peor que han vivido dentro de ‘La isla de las tentaciones’

Entre lo peor vivido, Claudia reconoce que el desgaste emocional ha sido enorme: “Todos los nervios que he pasado, los kilos que he cogido de la ansiedad y el arrepentimiento de haber hecho daño”, confesó en la entrevista concedida para esta web.

Darío, por su parte, destaca la dureza de la separación: “Estar tanto tiempo sin tu pareja, sin poder explicar lo que sientes y tener que esperar a la hoguera final lo hace muy complicado”.

La infidelidad ha sido otro de los grandes golpes de la edición. Helena resume su peor momento sin rodeos: “Lo peor es la infidelidad de Rodri, cuando cayó en la tentación”. Juanpi también vivió imágenes que le removieron profundamente: “Me di cuenta de que la persona que tenía al lado no era mi persona. Lo peor han sido las imágenes que he visto y que no me han gustado nada”. Puedes ver las respuestas al completo de las parejas dando play al vídeo que encabeza la noticia.

Lo mejor de disfrutar la experiencia

Sin embargo, no todo ha sido sufrimiento. Muchos concursantes destacan que lo mejor de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha sido el vínculo creado entre ellos. Helena, pese a su decepción sentimental, lo tiene claro: “Lo mejor ha sido conocer a mis compañeras”. Claudia valora el proceso de autoconocimiento: “Descubrirme a mí, verme en pantalla y aprender de ello ha sido lo mejor”. Darío también se queda con la amistad: “La piña que he hecho con mis compañeros es lo mejor que me llevo”.

Juanpi resume el espíritu de esta edición: entre pérdidas y cambios radicales, algunos han salido reforzados. “Me llevo a los amigos y el cambio de pareja que he hecho. Ahora mismo estoy muy feliz”. Una edición que confirma que, en este reality, el mayor premio no siempre es salir en pareja, sino salir con una lección aprendida.

Todo lo que cambiarán de su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Los protagonistas han hecho balance de su experiencia y han reflexionado sobre lo que cambiarían si pudieran repetir su paso por el reality. En los recientes debates y reencuentros, varios participantes han compartido con sinceridad sus reflexiones ahora que han visto sus comportamientos desde fuera.

Parejas como Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra han respondido a la pregunta que más intriga a los espectadores: ¿qué cambiarían de lo vivido en República Dominicana? Las respuestas reflejan diferentes actitudes hacia el pasado. Algunos participantes, como Claudia, aseguran que todo lo vivido ha sido necesario para su aprendizaje personal y que muestran cierta autocrítica.

