La pareja que salió de la mano de 'La isla de las tentaciones 9' ha emprendido caminos por separados y no atraviesa su mejor momento

Nieves y Lorenzo llegaron a ‘La isla de las tentaciones 9’ como una pareja aparentemente consolidada, con dos años de relación a sus espaldas e incluso un futuro firme en sus pensamientos en forma de pedida de matrimonio. Sin embargo, su paso por el reality de Telecinco terminó confirmando que las grietas entre ambos eran mucho más profundas de lo que parecían. La experiencia en República Dominicana, marcada por los celos, la falta de comunicación y varios episodios de tensión, acabó por romper definitivamente su historia de amor, así lo han desvelado ellos mismos en el debate final.

La primera entrevista de Nieves tras confirmar su ruptura con Lorenzo

Uno de los momentos más comentados del reencuentro, cuatro meses después de la experiencia, fue cuando salió a la luz que Nieves había mantenido conversaciones con Barranco.

En la entrevista posterior al reencuentro, la protagonista de esta noticia nos ha hablado en exclusiva y para esta web cómo gestionó que Lorenzo se enterara de ese contacto. Según Nieves, no fue algo que le generara miedo: “Yo lo gestioné bien porque al fin y al cabo no era algo que a mí me asusta”. Asegura que, de haber sido algo grave, no lo habría contado, y reconoce que en aquel momento se encontraba en una especie de “subidón”, intentando que nada condicionara una relación que ya estaba muy deteriorada, aunque afirma haber actuado con tranquilidad.

Tras la salida del programa, la situación entre ambos dio un vuelco definitivo. Nieves explicó que todo cambió y que tomar caminos separados fue la mejor decisión. La andaluza describe su relación como una sin entendimiento, dominada por las peleas, los reproches y las malas formas. “Cuando una relación está así, mejor cortar porque lo único que hace es hacerte más daño”, sentenció.

Su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ también le ha servido para fijar nuevos límites emocionales. Entre las principales “red flags” que ahora tiene claras destaca no permitir que la controlen, que la condicionen o que su pareja adopte un papel de víctima.

La versión de Lorenzo sobre lo que ha ocurrido

Por su parte, Lorenzo vivió con sorpresa y decepción el descubrir las conversaciones entre Nieves y Barranco. “Me quedé flipado porque no me lo esperaba”, confesó en la entrevista. Asegura que siempre le pidió sinceridad y que confiaba plenamente en que ella se lo contaría, algo que finalmente no ocurrió. De cara al futuro, Lorenzo desea que a ambos les vaya bien y poder mantener una relación cordial, aunque cada uno siga su camino. Reconoce que le hubiera gustado expresar más cosas en plató y recalcó que, pese a todo lo vivido, le guarda cariño tras dos años de relación y una historia intensa. Su gran aprendizaje tras la isla es identificar como señal de alarma a quienes te hacen sentir culpable cuando expresas algo que te duele.

