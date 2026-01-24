Belén arriba

La vuelta de Antonio Canales a la casa, el estreno de la Sala de la Verdad con Carlos y Cristina, posicionamientos y la identidad del nominado menos votado, el domingo en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes'

La tensión entre Carlos y Cristina va en aumento, pero no son los únicos. Sandra y Andrea no se dirigen la palabra desde la discusión de ayer

En la casa hay tensiones, y eso se nota. El dúo de Carlos Lozano y Cristina Piaget no atraviesa su mejor momento, y la modelo y el presentador están cada vez más distanciados. Carlos hace piña con Belén, según él solo para pactar estrategias, pero esto a su compañera, Carmen Borrego, no termina de hacerle gracia. Andrea y Sandra han tenido más de un encontronazo que se ha saldado con gritos y descalificaciones varias, lo que ha hecho que terminen por no dirigirse la palabra.

Tensiones aparte, desde el jueves tenemos nueva lista de nominados, aunque de nueva poco, porque son los mismos de la semana pasada: Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Carlos Lozano. La audiencia decide y el ambiente está caldeado. ¿Qué nos deparará este sábado? No te pierdas ni un detalle de la última hora en nuestro minutado

Descubre aquí la última hora de GH DÚO.